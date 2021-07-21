Пять причин, чтобы чаще заниматься сексом

Секс имеет множество полезных факторов для организма. Фото: pixabay

Благодаря сексу можно не только улучшить общее состояние здоровья, но и получить другую пользу для организма.

Секс укрепляет иммунитет и продлевает продолжительность жизни, пишет Maxim.

Существует как минимум пять важных факторов, чтобы заниматься сексом.

1. Интим - это естественное обезболивающее. Гормоны радости эндорфины, которые в избытке вырабатывает организм во время секса, быстро и эффективно притупляют боль.

2. Секс укрепляет иммунитет. Исследования показывают, что люди, у которых секс один или два раза в неделю, имеют на 30% более высокий уровень противостояния иммунитета к болезням, чем те, у кого секса нету. Главное - не переусердствовать, так как третий раз в неделю занятия сексом ведет к стремительному падению уровня иммуноглобулина А.

3. Секс преодолевает стресс. Мужчины, которые занимаются сексом регулярно, более устойчивы к стрессу, чем те, кто этим пренебрегает.

4. Секс бережет сердце.

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5. Интим способствует долголетию. Мужчины, которые уделяют сексу хотя бы полчаса в неделю, живут в среднем на восемь лет дольше своих менее сексуально активных сверстников.

Различные видео сексуального характера ежедневно просматривает множество людей со всего мира. Они развивают воображение и утоляют потребности одиноких людей. Но также имеют немало минусов. Частый просмотр порно вызывает зависимость, особенно у подростков. Отдаляет партнеров и снижает сексуальное влечение.