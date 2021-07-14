Почему опасно смотреть порно: сексолог назвал причину

Если реальный секс уже страдает от просмотра порно, стоит от этого отказаться. Хотя бы на время. Тогда не пострадают отношения с партнером. Фото: cottonbro from Pexels

Различные видео сексуального характера ежедневно просматривает множество людей со всего мира. Они развивают воображение и утоляют потребности одиноких людей. Но также имеют немало минусов. Частый просмотр порно вызывает зависимость, особенно у подростков. Отдаляет партнеров и снижает сексуальное влечение.

Об этом Gazeta.ua рассказала Елена Голоцван, сексолог.

"Что бы ни говорили борцы за нравственность, спрос на порно огромный. Из положительных моментов, просмотр таких видео добавляет людям с богатым воображением" изюминку ", которой не хватает с реальным партнером. Развивает умение "управлять" сексуальным возбуждением, помогает сбросить физическое и эмоциональное напряжение", - сказала сексолог.

Просмотр сексуально-эротических действий является выходом для одиноких, а также людей с ограниченными возможностями. Компенсирует дефицит партнера. Несмотря на это негатив также присутствует.

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"Порно закрепляет" видео-аутоэротизм "- то есть привычку подглядывать за чужим сексом, фиксируясь только на собственных ощущениях и эмоциях. Может спровоцировать агрессивные сексуальные действия по отношению к партнеру. Также снижает влечение, отдаляет партнеров друг от друга", - продолжила Голоцван.

Чтобы не возникло проблем, советует ограничивать время просмотра видео сексуального характера.

"Зависимость от порно быстрее формируется у подростков, то есть когда в головном мозге создаются нейронные связи возможного сексуального поведения и привычек".

Если реальный секс уже страдает от просмотра порно, стоит от этого отказаться. Хотя бы на время. Тогда не пострадают отношения с партнером.

Около 5% женщин из-за физиологических особенностей не испытывают оргазм. Остальные 95% такой проблемы не имеют, но и получать удовольствие во время каждого сексуального контакта не способны даже они. Одного желания может быть мало. Следует учитывать тип готовности женщины к оргазму. Сексологи выделяют четыре группы.