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среда, 30 июня 2021 16:00

Что делать, если женщина хочет секса чаще, чем мужчина

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Желание женщины и мужчины относительно количества половых актов не всегда совпадает. Это зависит от физиологических или психологических причин. У мужчины может быть слабая половая конституция, стресс, любовница или иная ориентация. Восстановить былую страсть возможно, если проблемы не из-за двух последних пунктов. Поможет эротический массаж или совместный отдых.

Автор: W R: Pexels
  По словам сексологини причиной почти полного отсутствия интимной жизни могут быть отношения на стороне, или же другая сексуальная ориентация.
По словам сексологини причиной почти полного отсутствия интимной жизни могут быть отношения на стороне, или же другая сексуальная ориентация.

Об этом Gazeta.ua рассказала Елена Голоцван, сексолог.

"Часто женщины, не удовлетвореные интимной жизнью, "ломают голову" над тем, как изменить ситуацию и увеличить количество сексуальных контактов. Причин, почему мужчина не хочет заниматься сексом, может быть несколько. Первая - слабая половая конституция, поэтому желание заняться сексом у него возникает редко. Занятия любовью в его секс-сценарии далеко не на первом месте. Он практикует другие способы снятия полового напряжения. Например, алкоголь, мастурбацию с просмотром порно, виртуальный секс", - рассказала сексолог.

На сексуальное влечение влияет и психологическое состояние. Хронический стресс, соматические заболевания приводят не только к нарушению гормонального баланса в организме, но и к снижению влечения, ослаблению эрекции. Особенно партнера подавляют частые конфликты и насмешки от партнерши.

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"Есть проблемы с эрекцией. Мужчина боится в очередной раз "опозориться", особенно слыша от вас оскорбления", - продолжила Голоцван.

По словам сексолога причиной почти полного отсутствия интимной жизни могут быть отношения на стороне, или же другая сексуальная ориентация. Если же причина в другом - ситуацию можно подкорректировать. Главное помнить, что количество половых актов в неделю должно удовлетворять обоих.

"Подумайте, секс был редким всегда в вашей паре или ситуация изменилась в течение совместной жизни? Обязательно дайте знать партнеру, что вам не хватает секса. Если он не хочет обсуждать эту тему, вы ничего не измените", - дополнила Голоцван.

Советует обсудить ситуацию с сексологом. Причина может быть совершенно простой, например, однообразный секс. Повысить желание может качественный, совместный отдых, эротический массаж без прикосновения к гениталиям или новые позы, которые повышают чувственность. Не стоит бояться экспериментов, они предают любым отношениям пикантности.

Около 5% женщин из-за физиологических особенностей не испытывают оргазм. Остальные 95% такой проблемы не имеют, но и получать удовольствие во время каждого сексуального контакта не способны даже они. Одного желания может быть мало. Следует учитывать тип готовности женщины к оргазму. Сексологи выделяют четыре группы.

Автор: Влада Москвитис
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