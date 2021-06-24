Что делать, если женщина хочет секса чаще, чем мужчина

Желание женщины и мужчины относительно количества половых актов не всегда совпадает. Это зависит от физиологических или психологических причин. У мужчины может быть слабая половая конституция, стресс, любовница или иная ориентация. Восстановить былую страсть возможно, если проблемы не из-за двух последних пунктов. Поможет эротический массаж или совместный отдых.
Об этом Gazeta.ua рассказала Елена Голоцван, сексолог.
"Часто женщины, не удовлетвореные интимной жизнью, "ломают голову" над тем, как изменить ситуацию и увеличить количество сексуальных контактов. Причин, почему мужчина не хочет заниматься сексом, может быть несколько. Первая - слабая половая конституция, поэтому желание заняться сексом у него возникает редко. Занятия любовью в его секс-сценарии далеко не на первом месте. Он практикует другие способы снятия полового напряжения. Например, алкоголь, мастурбацию с просмотром порно, виртуальный секс", - рассказала сексолог.
На сексуальное влечение влияет и психологическое состояние. Хронический стресс, соматические заболевания приводят не только к нарушению гормонального баланса в организме, но и к снижению влечения, ослаблению эрекции. Особенно партнера подавляют частые конфликты и насмешки от партнерши.
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"Есть проблемы с эрекцией. Мужчина боится в очередной раз "опозориться", особенно слыша от вас оскорбления", - продолжила Голоцван.
По словам сексолога причиной почти полного отсутствия интимной жизни могут быть отношения на стороне, или же другая сексуальная ориентация. Если же причина в другом - ситуацию можно подкорректировать. Главное помнить, что количество половых актов в неделю должно удовлетворять обоих.
"Подумайте, секс был редким всегда в вашей паре или ситуация изменилась в течение совместной жизни? Обязательно дайте знать партнеру, что вам не хватает секса. Если он не хочет обсуждать эту тему, вы ничего не измените", - дополнила Голоцван.
Советует обсудить ситуацию с сексологом. Причина может быть совершенно простой, например, однообразный секс. Повысить желание может качественный, совместный отдых, эротический массаж без прикосновения к гениталиям или новые позы, которые повышают чувственность. Не стоит бояться экспериментов, они предают любым отношениям пикантности.
Около 5% женщин из-за физиологических особенностей не испытывают оргазм. Остальные 95% такой проблемы не имеют, но и получать удовольствие во время каждого сексуального контакта не способны даже они. Одного желания может быть мало. Следует учитывать тип готовности женщины к оргазму. Сексологи выделяют четыре группы.
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