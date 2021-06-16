Когда женщина готова к оргазму

Сексологи описывают несколько типов готовности женщины к оргазму. Фото: Vera Arsic from Pexels

Около 5% женщин из-за физиологических особенностей не испытывают оргазм. Остальные 95% такой проблемы не имеют, но и получать удовольствие во время каждого сексуального контакта не способны даже они. Одного желания может быть мало. Следует учитывать тип готовности женщины к оргазму. Сексологи выделяют четыре группы.

Об этом Gazeta.ua рассказала Елена Голоцван, сексолог.

"Способность испытывать оргазм заложена в нас генетически. В среднем 5 процентов женщин по ряду медицинских причин никогда не смогут его испытать. Из оставшихся 95 процентов женщин, около 45 процентов не могут испытать оргазм с партнером - то есть он есть, но только при самостимуляции. А у 50 процентов женщин оргазм в партнерском сексе есть, но они обеспокоены тем, что он может быть не при каждом половом акте. Поэтому изо всех сил пытаются добиться стопроцентной оргастичности. Не стоит этого делать", - говорит сексолог.

Сексологи описывают несколько типов готовности женщины к оргазму.

- Колеблющийся тип: у таких женщин сексуальное желание зависит от фаз менструального цикла и характера отношений с партнером. Ситуация конфликта действует на женщину удручающее - она ​​чувствует себя оскорбленной, униженной, ощущает гнев, обиду, ревность или разочарование. Предменструальный синдром усугубляет ситуацию.⠀

- Непрерывный тип: у этих женщин низкий уровень сексуального желания, но при определенных условиях без проблем достигают оргазма. Этому способствует позиция партнера - он инициатор в сексе, уделяет внимание ласкам, создает условия для гармоничного секса.

- Заряжающий тип: для оргазма женщине нужно приложить немалые усилия, а после этого необходимо время на "подзарядку". Это может занять одну-две недели. То есть достаточно времени, чтобы накопилось сексуальное желание и организм был готов испытать оргазм. Такие женщины в периоды "пауз без оргазма" готовы удовлетворять партнера, чувствуя просто удовольствие от близости с любимым человеком.

- Кумулятивний тип: мечта любой женщины и мужчины. Женщины способны "накапливать" сексуальное желание, то есть с каждым оргазмом усиливается желание. Они способны к мультиоргастичности, и, как правило, у них сильная половая конституция.

"Рекомендую определить свой тип и обсудить его с партнером. Не стоит сравнивать себя с другими. У каждого своя природа и в этом нет ничего плохого", - сказала сексолог.

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Женщина в США не могла прекратить испытывать оргазм в течение более 4 ч. после секса. Они попытались остановить его, попрыгав, выпив бокал вина и антигистаминные препараты. Через 1,5 ч. вызвали "скорую".