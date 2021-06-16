 
Ексклюзивы
1/5
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Просмотров: 135
Когда женщина готова к оргазму
Когда женщина готова к оргазму
Просмотров: 441
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 702
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Просмотров: 351
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
2 Просмотров: 495
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Просмотров: 666
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Просмотров: 585
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Просмотров: 846
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Просмотров: 999
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
Просмотров: 405
Фото
Все фото
6
22
5
17
3
В Украине отметили День памяти детей, умерших от рака
В Украине отметили День памяти детей, умерших от рака
&quot;Бабе в селе весь город вскопаю. Год не был, боялся заразу привезти&quot; - о чем говорят в очередях на вакцинацию
"Бабе в селе весь город вскопаю. Год не был, боялся заразу привезти" - о чем говорят в очередях на вакцинацию
Грудное вскармливание: мать троих детей рассказала о мифах и опыте
Грудное вскармливание: мать троих детей рассказала о мифах и опыте
&quot;Не хочу умереть&quot; - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
В Украину прилетела новая партия вакцины Pfizer
В Украину прилетела новая партия вакцины Pfizer
Видео
Все видео
Степанов заявляет, что не писал заявлений. Шмыгаль обвиняет в провале вакцинации
Степанов заявляет, что не писал заявлений. Шмыгаль обвиняет в провале вакцинации
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
Интервью
1/5
Прорыва не будет: чего ожидать от встречи Байдена с Путиным
Прорыва не будет: чего ожидать от встречи Байдена с Путиным
Просмотров: 99
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 702
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
Просмотров: 225
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 792
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 549
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
15 июня 2021
Просмотров: 225
Шевченку згадають усе
Наприкінці травня національна команда України розпочала вирішальний етап підготовки до Євро. Футболістів зібрали помічники Андрія Шевченка. Головного ...
среда, 16 июня 2021 14:56

Когда женщина готова к оргазму

  Комментировать
Когда женщина готова к оргазму
Сексологи описывают несколько типов готовности женщины к оргазму. Фото: Vera Arsic from Pexels

Около 5% женщин из-за физиологических особенностей не испытывают оргазм. Остальные 95% такой проблемы не имеют, но и получать удовольствие во время каждого сексуального контакта не способны даже они. Одного желания может быть мало. Следует учитывать тип готовности женщины к оргазму. Сексологи выделяют четыре группы.

Об этом Gazeta.ua рассказала Елена Голоцван, сексолог.

"Способность испытывать оргазм заложена в нас генетически. В среднем 5 процентов женщин по ряду медицинских причин никогда не смогут его испытать. Из оставшихся 95 процентов женщин, около 45 процентов не могут испытать оргазм с партнером - то есть он есть, но только при самостимуляции. А у 50 процентов женщин оргазм в партнерском сексе есть, но они обеспокоены тем, что он может быть не при каждом половом акте. Поэтому изо всех сил пытаются добиться стопроцентной оргастичности. Не стоит этого делать", - говорит сексолог.

Сексологи описывают несколько типов готовности женщины к оргазму.

- Колеблющийся тип: у таких женщин сексуальное желание зависит от фаз менструального цикла и характера отношений с партнером. Ситуация конфликта действует на женщину удручающее - она ​​чувствует себя оскорбленной, униженной, ощущает гнев, обиду, ревность или разочарование. Предменструальный синдром усугубляет ситуацию.⠀

- Непрерывный тип: у этих женщин низкий уровень сексуального желания, но при определенных условиях без проблем достигают оргазма. Этому способствует позиция партнера - он инициатор в сексе, уделяет внимание ласкам, создает условия для гармоничного секса.

- Заряжающий тип: для оргазма женщине нужно приложить немалые усилия, а после этого необходимо время на "подзарядку". Это может занять одну-две недели. То есть достаточно времени, чтобы накопилось сексуальное желание и организм был готов испытать оргазм. Такие женщины в периоды "пауз без оргазма" готовы удовлетворять партнера, чувствуя просто удовольствие от близости с любимым человеком.

- Кумулятивний тип: мечта любой женщины и мужчины. Женщины способны "накапливать" сексуальное желание, то есть с каждым оргазмом усиливается желание. Они способны к мультиоргастичности, и, как правило, у них сильная половая конституция.

"Рекомендую определить свой тип и обсудить его с партнером. Не стоит сравнивать себя с другими. У каждого своя природа и в этом нет ничего плохого", - сказала сексолог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чем старше человек, то лучше становится секс

Женщина в США не могла прекратить испытывать оргазм в течение более 4 ч. после секса. Они попытались остановить его, попрыгав, выпив бокал вина и антигистаминные препараты. Через 1,5 ч. вызвали "скорую".

Автор: Влада Москвитис
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Когда женщина готова к оргазму». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
июня

Женщина родила в прямом эфире телеканала

Елена Зеленская заразилась коронавирусом

Самое читаемое
Мадонна поразила фанов фотографиями в нижнем белье
Мадонна поразила фанов фотографиями в нижнем белье
5
 Просмотров: 11079
Открылась грандиозная выставка современного вооружения. Фото впечатляют
Открылась грандиозная выставка современного вооружения. Фото впечатляют
16
 Просмотров: 5067
&quot;Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы &quot;прохлаждаемся&quot; - украинские воины обратились к горе-блогерше
"Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы "прохлаждаемся" - украинские воины обратились к горе-блогерше
 1 Просмотров: 4806
Показали &quot;еду для свиней&quot;, которой кормят военных. В ВСУ отреагировали
Показали "еду для свиней", которой кормят военных. В ВСУ отреагировали Просмотров: 2934
17-летнюю девушку изнасиловал и ограбил сосед по хостелу
17-летнюю девушку изнасиловал и ограбил сосед по хостелу Просмотров: 2754
Здоровье
Вакцинация от Covid-19: семейные врачи смогут выдавать справки о полном курсе прививок
Вакцинация от Covid-19: семейные врачи смогут выдавать справки о полном курсе прививок Просмотров: 90
Украинцев предупредили о длительных магнитных бурях - как защитить организм
Украинцев предупредили о длительных магнитных бурях - как защитить организм Просмотров: 279
Женщина родила в прямом эфире телеканала
Женщина родила в прямом эфире телеканала
 Просмотров: 378
Миром ширится опасный Covid-штамм: что следует знать о новой мутации
Миром ширится опасный Covid-штамм: что следует знать о новой мутации Просмотров: 468
Елена Зеленская заразилась коронавирусом
Елена Зеленская заразилась коронавирусом
 Просмотров: 1242
Больше всего комментируют
4
Зеленскому поставили четверку с натяжкой по 10-балльной шкале
2
Агрессия России не делает невозможным вступление Украины в НАТО - Байден
2
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
2
"Уничтожает язык, подыгрывает России" - активистам пытались помешать раздавать листовки о "слуге народа"
1
"Он светился удивительным светом. Такая чистота и страстность" - 80 лет назад родился Иван Миколайчук
Голосов: 342
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть