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среда, 21 июля 2021 19:00

Нашли еще один способ определить возможности мужчини в постели

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Нашли еще один способ определить возможности мужчини в постели
Первый критерий - скорость поглощения пищи. Фото: pixabay

Есть пять способов, чтобы увидеть, каким мужчина может быть в постели.

Это видно по тому, как он ест, рассказала психолог и сексолог Наталья Ежова.

Первый критерий - скорость поглощения пищи. Если он ее не пережевывает и ест очень быстро, то и секс будет такой же. Когда наслаждается каждым кусочком, подходит, детализирует, медленно пережевывает, тогда интим будет медленным.

Блюда, которые любит мужчина, также показывают его сексуальные возможности. Когда ест простую пищу, без приправ, соусов и другого, то и секс будет монотонным. Если гурман, то в постели любит удивлять сюрпризами.

Подготовка к трапезе играет важную роль. Если приходит домой и с нетерпением бежит к еде, то нетерпеливый в постели. Когда же готовится медленно, моет руки, ставит салфетки, то в сексе любит прелюдию.

Разборчивость в еде - еще один важный фактор. Если партнер ест все подряд, то и в сексе будет то же самое. Гурманы, которые следят за блюдами, сытостью и пользой пищи, будут внимательными к контрацепции, здоровью и половой чистоте в отношениях.

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Если партнер кладет еду в рот быстро, неряшливо, продукт падает с вилки, все рассыпается, так же будет и в сексе. Если же он аккуратно режет ножом, слегка кладет в рот, то и с действиями во время интима будет максимально осторожным.

Женщины с малым размером груди изменяют мужьям чаще других. Исследование показало, что более половины опрошенных женщин с размером груди от АА до С, заводили любовников.В то же время, только 11% опрошенных покупают сексуальное белье, чтобы удивить своего мужа. А для любовников это делают 73%. В целом опрос проводили среди 800 участниц.

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