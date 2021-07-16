Нашли связь между размером груди и изменами женщин

Женщины с малым размером груди изменяют мужьям чаще других.
Исследование показало, что более половины опрошенных женщин с размером груди от АА до С, заводили любовников, пишет Daily Star.
В то же время, только 11% опрошенных покупают сексуальное белье, чтобы удивить своего мужа. А для любовников это делают 73%. В целом опрос проводили среди 800 участниц.
Одна из них призналась, что очень похудела и никогда еще не была такой сексуальной, как во время романа на стороне. Женщина часто покупает романтическое белье и любит его одевать для встреч с любовником.
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Другая участница отметила, что ее любимый всегда говорил о ее невероятной груди.
Специалисты обнаружили связь между разводом пары и черепно-мозговой травмой у партнера. Эксперимент проводили много лет с большой выборкой участников. Наблюдения показали, что 68% разводов состоялись в течение пяти лет после черепно-мозговой травмы. 39% пар развелись в первый год.
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