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четверг, 08 июля 2021 13:27

Нашли новую неожиданную причину разводов

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Нашли новую неожиданную причину разводов
Наблюдения показали, что 68% разводов состоялись в течение пяти лет после черепно-мозговой травмы. Фото: pixabay

На качестве жизни сказываются любые травмы, даже если они легкие.

Человек с черепно-мозговой травмой может страдать от головной боли, бессонницы, плохого настроения, ухудшения памяти, пишет LWW.

Это сказывается и на отношениях с окружающими, согласно новому исследованию. Специалисты обнаружили связь между разводом пары и черепно-мозговой травмой у партнера. Эксперимент проводили много лет с большой выборкой участников.

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Наблюдения показали, что 68% разводов состоялись в течение пяти лет после черепно-мозговой травмы. 39% пар развелись в первый год.

Наименее склонны к разводу женщины старшего возраста, которые не употребляли психотропные препараты. На вероятность развода с мужчиной никак не влияла причина или тяжесть травмы, уровень образования, расовая или этническая принадлежность.

С помощью этого открытия можно находить пациентов с высокими шансами на развод после травмы головы и предоставлять им психологическую поддержку.

В здоровых романтических отношениях главным считают уважение, доверие и верность. Но исследователи установили еще один важный компонент. Ученые опросили 181 пару, которая была вместе в среднем восемь лет и жила вместе не менее месяца. Они заполняли анкету, в которой делились разнообразными ситуациями в отношениях.

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Дата
08
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