Определили новый признак счастливых пар

Результаты показали, что самыми счастливыми парами были те, в которых оба партнера чувствовали высокий уровень своей власти. Фото: pixabay

В здоровых романтических отношениях главным считают уважение, доверие и верность.

Но исследователи установили еще один важный компонент, пишет medikforum.

Ученые опросили 181 пару, которая была вместе в среднем восемь лет и жила вместе не менее месяца. Они заполняли анкету, в которой делились разнообразными ситуациями в отношениях.

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Результаты показали, что самыми счастливыми парами были те, в которых оба партнера чувствовали высокий уровень собственной власти. То есть партнер мог влиять на другого, но тот на него - нет.

Согласно исследованию, наиболее важным фактором удовлетворения в отношениях является не баланс сил, а личный уровень власти, который предполагается партнером.

Измена - то, чего боятся большинство влюбленных пар. Исследование показало новую причину, по которой люди изменяют. Эксперимент провел психолог Гарри Ньюмен, автор книги "Правда о предательстве". Он опросил более 200 неверных парней и мужчин, чтобы узнать, почему они изменяли. 48% из них говорят, что сделади это из-за "эмоциональной неудовлетворенности".