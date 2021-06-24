Исследование выявило новую причину мужских измен

Чаще всего мужчин хвалят на работе в офисе, поэтому там и случаются более 40% измен. Фото: pixabay

Измена - это то, чего боятся большинство влюбленных пар.

Исследование показало новую причину, по которой люди изменяют, пишет Business Insider.

Эксперимент провел психолог Гарри Ньюмен, автор книги "Правда о предательстве". Он опросил более 200 неверных парней и мужчин, чтобы узнать, почему они это делали. 48% из них говорят, что изменили из-за "эмоциональной неудовлетворенности".

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"Мужчины гораздо более чувствительные существа, чем общее восприятие. Они требуют похвалы и восхищения. А если недополучают этого в семье, пытаются найти на стороне", - говорит Ньюмен.

Чаще всего мужчин хвалят на работе, поэтому там и случаются более 40% измен.

Также исследование показало, что физическая привлекательность женщины, с которой мужчина изменяет, обычно неважна. 88% опрошенных изменников признались, что любовница была гораздо менее привлекательной, чем их жена или постоянная подруга.

Несмотря на причину измены, 68% мужчин чувствуют вину за нее.

Ревность приводят к проблемам в отношениях. Одной из основных причин ревности является неуверенность в себе одного из партнеров. Ее проявлением является то, что человек постоянно сравнивает себя с окружающими, сомневается в том, что достоен любви.