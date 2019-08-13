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вторник, 13 августа 2019 17:36

Советские самолеты украинской авиации могут заменить на бразильские

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Автор: Радио Свобода
  Технические характеристики бразильского штурмовика
Технические характеристики бразильского штурмовика

С начала войны в Украине модернизировали 163 самолета, среди которых нет ни одного нового.

В конце июля командующий Воздушных сил Украины Сергей Дроздов в Бразилии встретился с производителем самолета Super Tukano. Там он осмотрел штурмовики и испытал их производственные мощности, передает Радио Свобода.

Бразильский самолет создан как тренировочный. По своим характеристикам похож на Л-39 "Альбатрос". В Украине полеты на нем - обязательное звено подготовки будущих пилотов. Планируется, что Super Tukano может стать аналогом советских самолетов, которыми пользуются Воздушные силы Украины.

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"Самолет имеет современную навигацию и связь. Там есть бортовой комплекс обороны. Он имеет систему предупреждения об облучении радиолокаторами, систему предупреждения о пуске ракеты и инфракрасный сенсор для поиска целей. Он может летать ночью. Там есть система ночного видения ", - рассказывает представитель" Украинской вооруженного портала "Юрий Збанацкий.

По словам эксперта всю украинскую боевую авиацию нужно изменить в следующие десять лет. Прежде необходимо списать Су-25. Эти самолеты чаще всего используют с начала войны в Донбассе.

"Это простой самолет. Он дозвуковой, с безфорсажнимы двигателями, без сложной электроники. Именно поэтому их было легко восстанавливать, содержать, осваивать, - добавляет Збанацкий, - Обратная сторона медали в том, что они быстрее других типов исчерпали свой ресурс. По той информации, которая есть у меня - им осталось, если оставить небольшое количество - дюжину самолетов, а остальные каннибализовать, три-пять лет. Это в лучшем случае, потому что сейчас они активно рассыпаются: нет запчастей, нет доноров, из которых можно снимать запчасти".

Super Tukano - бразильский двухместный легкий штурмовик. Крейсерская скорость 520 км/ч. Максимальная высота полета - более 10,5 км. Может оставаться в воздухе около трех с половиной часов и брать на борт больше тонны разнообразного вооружения - пушки, ракеты и бомбы.

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