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суббота, 10 августа 2019 18:00

Россияне решили присвоить себе слово "казаки"

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Россияне решили присвоить себе слово &quot;казаки&quot;
В РФ местные так ны "казаки" решили судиться с украинской компанией, которая выпускает копютерни игры / фото: cossacks3.com

Совет атаманов России требует около $ 4 vky от украинской компании GSC Game World, которая выпустила серию видеоигр "Казаки".

Потому что якобы имеет право на это имя, сообщает Cyber.sports.ru.

"Только мы имеем право на использование имени и бренда "Казаки". Наши адвокаты за рубежом уже подготовили иск в международный суд. Для обеспечения иска мы будем ходатайствовать о блокировании всех счетов и серверов украинской компании", - сказал представитель Совета атаманов РФ Геннадий Ковалев.

По его словам, организация претендует на 10% от доходов.

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В пресс-службе казачества в Центральном федеральном округе России заявили, что они "поделятся" этими деньгами с украинскими казаками.

"Казаки" - серия исторических стратегий в реальном времени. Она состоит из шести игр, в том числе трех аддонов. Первая часть вышла в 2001 году, "Казаки 3" GSC Game World выпустила в сентябре 2016 года.

Украинская компания 4A Games выпустила видеоигру Metro: Exodus, события в которой разворачиваются в постапокалиптической России.

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