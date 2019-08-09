Разобрали до винтика: показали ремонт самолета для ВСУ

Фото: Укроборонпром

В сети показали, как ремонтируют военно-транспортный самолет Ил-76МД для Вооруженных сил Украины.

Николаевский авиаремонтный завод "НАРП" за годы войны отремонтировал и модернизировал для украинского войска с десяток таких самолетов, сообщает Укроборонпром.

На предприятии обнародовали небольшой фотоотчет из процесса ремонта самолета Ил-76МД.

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Он вскоре вернется к службе в составе Воздушных Сил ВС Украины.

В Николаеве на государственном предприятии "Николаевский авиаремонтный завод "НАРП" сейчас идет ремонт 2 боевых самолетов Воздушных сил ВС Украины - Су-24М и Су-24МР, что будет завершен до конца года.