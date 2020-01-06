Samsung сообщила дату презентации смартфонов Galaxy S20

Главной особенностью Galaxy S20 станет основная камера, которая должна вывести качество мобильной съемки на принципиально новый уровень

Презентация смартфонов линейки Samsung Galaxy S20, вместо ожидаемых Galaxy S11, пройдет 11 февраля в рамках конференции серии UNPACKED в Сан-Франциско.

Samsung покажет три основных модели - Galaxy S20, Galaxy S20 + и Samsung Galaxy S20 Ultra, пишет Сегодня.

Samsung решила не придерживаться последовательности в обозначениях и назвать новый флагман Galaxy S20, а не Galaxy S11. Якобы Galaxy S20 является более созвучным названием с учетом 2020 года.

Базовая Samsung Galaxy S20 получит экран диагональю 6,2 дюйма, а Galaxy S20 Ultra - диагональю 6,9 дюйма. Во всех моделях будут использоваться дисплеи с частотой обновления изображения 120 Гц. Ранее энтузиасты обнаружили в свежей сборке оболочки One UI подтверждение того, что у пользователей будет возможность переключаться между режимами 60 и 120 Гц.

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Главной особенностью Galaxy S20 станет основная камера, которая должна вывести качество мобильной съемки на принципиально новый уровень. Смартфоны Galaxy S20 будут базироваться на однокристальных системах Qualcomm Snapdragon 865 и Exynos 990, в зависимости от региона.

Однако на презентации будут показаны и другие "инновационные устройства, которые определят следующее десятилетие развития мобильной индустрии". Также ожидается анонс следующего гибкого смартфона Galaxy Fold 2, который в отличие от оригинального Fold будет раскладушкой, как дебютировал в прошлом месяце - Motorola Razr 2019, и тоже должен получить 108 Мп камеру с пятикратным оптическим зумом. Если верить слухам, Galaxy Fold 2 будет предлагаться по более доступной цене - ниже 1000 долларов.

В сети появились новые характеристики бюджетного iPhone SE2. По слухам, презентация iPhone SE 2 должна состояться в марте 2020 года.