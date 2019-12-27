Новый смартфон Xiaomi будут заряжать за полчаса

Xiaomi Mi 10 Pro получит рекордную зарядку Фото: znaj.ua

Новый смартфон китайской компании Xiaomi Mi 10 Pro будет заряжаться от 0 до 100% за около 35 мин.

Соответствующий результат устройство показало во время теста, сообщает znaj.ua.

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Xiaomi Mi 10 планируют показать в феврале 2020 года. В серию могут войти смартфоны Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro.

Компания значительно улучшила функцию быстрой зарядки в версии 10 Mi. Сейчас беспроводная зарядка Xiaomi мощностью 50 Вт еще не полностью готова.

Xiaomi выпустила портативный аккумулятор ZMI Fast Charge Power Bank за $ 11.