Google запускает новую полезную функцию

 
Ексклюзивы
1/5
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 1818
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 1773
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 504
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 2799
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 999
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1512
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 1062
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 738
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
2 Просмотров: 3987
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Просмотров: 189
Фото
Все фото
3
14
20
9
4
В Telegram произошел масштабный сбой
В Telegram произошел масштабный сбой
Первый всеукраинский экофестиваль &quot;Zero waste Fest&quot; провели в Харькове
Первый всеукраинский экофестиваль "Zero waste Fest" провели в Харькове
Новое приложение для &quot;старения&quot; выбилось в топ лучших
Новое приложение для "старения" выбилось в топ лучших
Теперь человека можно раздеть в один клик
Теперь человека можно раздеть в один клик
Facebook подготовил большие изменения
Facebook подготовил большие изменения
Видео
Все видео
Появился трейлер новой Half-Life от Valve
Появился трейлер новой Half-Life от Valve
Создали голограмму, которую можно почувствовать на ощупь
Создали голограмму, которую можно почувствовать на ощупь
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Brexit и стена Трампа - новая видеоигра призывает становиться добрее
Brexit и стена Трампа - новая видеоигра призывает становиться добрее
Нейросеть создала клип для солиста Rammstein
Нейросеть создала клип для солиста Rammstein
Интервью
1/5
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 2799
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 738
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1305
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 1251
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3618
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 декабря 2019
2 Просмотров: 666
Між берегами
Отак живеш — немов пливеш у плоскодонці тихою річкою між двома берегами. А день — як оце зараз: короткий, туманний, без сонця. Чи воно ...
четверг, 02 января 2020 11:04

Google запускает новую полезную функцию

  Комментировать
Google запускает новую полезную функцию
Google позволит хранить фильмы для последующего просмотра Фото: 9to5google.com

Американская компания Google добавила в поисковом сервисе новую функцию для пользователей.

Теперь в приложении Google для Android и iOS можно хранить фильмы в собственной коллекции, чтобы просмотреть их позже, сообщает портал Google.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Huawei готовит новый гибкий смартфон

Список просмотров получил название Watchlist. Если поисковик найдет видео, связанное с желаемым для просмотра фильмом на YouTube или Google Play, он сообщит о его стоимости и укажет ссылку на платформу, где можно приобрести эту картину.

Если в этот период фильм находится в прокате, Google предложит приобрести билеты и покажет расписание сеансов в доступных пользователю кинотеатрах.

Google Assistant запустил функцию устного перевода для 44 языков.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Google запускает новую полезную функцию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
января

Журналиста приговорили к высшей мере наказания

День открытия моста сделали выходным

Самое читаемое
Модели перезапустили флешмоб - фото в бикини среди снега
Модели перезапустили флешмоб - фото в бикини среди снега
9
 Просмотров: 16362
&quot;Новогодняя&quot; стрельба в Киеве: 5 раненых
"Новогодняя" стрельба в Киеве: 5 раненых Просмотров: 15390
С сегодняшнего дня владельцам солнечных панелей будут платить меньше
С сегодняшнего дня владельцам солнечных панелей будут платить меньше Просмотров: 13293
18-летний парень погиб страшной смертью в новогоднюю ночь
18-летний парень погиб страшной смертью в новогоднюю ночь 1 Просмотров: 7273
Тесная ванна: показали 20 способов оригинально скрыть унитаз
Тесная ванна: показали 20 способов оригинально скрыть унитаз
22
 Просмотров: 6813
Програмы
Facebook и Reuters будут учить защищаться от фейков
Facebook и Reuters будут учить защищаться от фейков
В Twitter больше нельзя публиковать гифкы
В Twitter больше нельзя публиковать гифкы Просмотров: 72
Десятую симфонию Бетховена допишет искусственный интеллект
Десятую симфонию Бетховена допишет искусственный интеллект Просмотров: 72
Минцифры набирает IT-команду для развития программы "Действие"
Минцифры набирает IT-команду для развития программы "Действие" Просмотров: 288
Запустили чат поддержки предпринимателей
Запустили чат поддержки предпринимателей Просмотров: 189
Больше всего комментируют
43
Зеленский поздравил Путина "с праздниками"
10
Степану Бандере 111: 5 интересных фактов о жизни главы провода ОУН
4
Зеленский может пойти на соглашения с Путиным. Волонтеров хотят маргинализировать - социолог
3
Освободить беркутовцев значит разрушить доказательства России к преступлениям - Порошенко
3
КВН никогда не обыграет КГБ: Соколова раскритиковала новогоднюю речь Зеленского
Голосов: 622
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua