Google запускает новую полезную функцию

Google позволит хранить фильмы для последующего просмотра Фото: 9to5google.com

Американская компания Google добавила в поисковом сервисе новую функцию для пользователей.

Теперь в приложении Google для Android и iOS можно хранить фильмы в собственной коллекции, чтобы просмотреть их позже, сообщает портал Google.

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Список просмотров получил название Watchlist. Если поисковик найдет видео, связанное с желаемым для просмотра фильмом на YouTube или Google Play, он сообщит о его стоимости и укажет ссылку на платформу, где можно приобрести эту картину.

Если в этот период фильм находится в прокате, Google предложит приобрести билеты и покажет расписание сеансов в доступных пользователю кинотеатрах.

Google Assistant запустил функцию устного перевода для 44 языков.