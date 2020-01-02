Google запускает новую полезную функцию

Американская компания Google добавила в поисковом сервисе новую функцию для пользователей.
Теперь в приложении Google для Android и iOS можно хранить фильмы в собственной коллекции, чтобы просмотреть их позже, сообщает портал Google.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Huawei готовит новый гибкий смартфон
Список просмотров получил название Watchlist. Если поисковик найдет видео, связанное с желаемым для просмотра фильмом на YouTube или Google Play, он сообщит о его стоимости и укажет ссылку на платформу, где можно приобрести эту картину.
Если в этот период фильм находится в прокате, Google предложит приобрести билеты и покажет расписание сеансов в доступных пользователю кинотеатрах.
Google Assistant запустил функцию устного перевода для 44 языков.
Комментарии