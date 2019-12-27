Huawei готовит новый гибкий смартфон

В Huawei Mate X появится обновленная версия Фото: znaj.ua

Китайская телекоммуникационная компания Huawei объявила о выпуске обновленной версии гибкого смартфона Mate X - Huawei Mate Xs.

Устройство должно появиться во второй половине 2020 года, сообщает ITsider.

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Новинка должна получить улучшенный экран и петли. Их поставщики начали работать над производством массовых компонентов.

Mate X второго поколения может появиться с серией Mate 40.

Компания Samsung разрабатывает беспроводной аккумулятор, который сможет заряжать смартфоны с поддержкой беспроводной зарядки.