Мобильный оператор lifecell серьезно обманывал украинцев

Автор: Минфин lifecell обманывал украинцев вымышленным 4.5G-интернетом

Один из крупнейших мобильных операторов Украины lifecell размещает рекламу вымышленного "4.5G"-интернета.

Соответствующее заблуждение разоблачил антимонопольный комитет Украины, сообщила пресс служба АМКУ.

Комитет обратился к оператору с требованием прекратить вводить в заблуждение пользователей.

"Рекомендации Антимонопольного комитета, предоставленные lifecell: Прекратить распространение в рекламе сведений о предоставлении услуг мобильного интернета четвертого поколения в стандарте 4.5G. Информирование потребителей об услугах мобильного интернета четвертого поколения осуществлять способом, не вводить в заблуждение потребителей", - говорят в АМКУ.

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Сейчас мобильные операторы ведут борьбу за клиентов. Они стараются не только удержать старых абонентов, но и заманить новых пользователей.

"Одним из ключевых "козырей" в этой борьбе является качество мобильного интернета. Поскольку стандарт в основных операторов один и тот же - "4G", то появляются попытки "дорисовать" качество. В нашем случае - с помощью вымышленного "4.5G", который применил в своих рекламных материалах оператор lifecell", - говорят в пресс службе антимонопольного комитета.

Министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров считает, что для начала следует разобраться с 3G-4G интернетом, а потом браться за мобильную сеть нового стандарта 5G.