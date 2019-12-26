Мобильный оператор lifecell серьезно обманывал украинцев

 
Ексклюзивы
1/5
"Супрун ушла - у Минздрава снова салоны "Порше" и "Лексус" - ученый
"Супрун ушла - у Минздрава снова салоны "Порше" и "Лексус" - ученый
2 Просмотров: 4869
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
Просмотров: 5472
"Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным" - бывший доброволец
"Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным" - бывший доброволец
1 Просмотров: 837
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
Просмотров: 342
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Просмотров: 2862
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Просмотров: 2079
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3060
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
6 Просмотров: 1818
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Просмотров: 459
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
1 Просмотров: 3213
Фото
Все фото
9
8
8
3
3
Украинцы создали космический аппарат дистанционного зондирования Земли
Украинцы создали космический аппарат дистанционного зондирования Земли
Показали концепт яхты-субмарины
Показали концепт яхты-субмарины
В лесу и в болоте: как испытывают бронетехнику для Вооруженных сил
В лесу и в болоте: как испытывают бронетехнику для Вооруженных сил
Морпехи опробовали новую машину для командования
Морпехи опробовали новую машину для командования
Завершился неудачей космический полет, который готовили годами
Завершился неудачей космический полет, который готовили годами
Видео
Все видео
SpaceX запустила в космос вторую ракету за 11 дней
SpaceX запустила в космос вторую ракету за 11 дней
Microsoft представила игровую приставку нового поколения
Microsoft представила игровую приставку нового поколения
Испытания первого в мире електросамолета показали на видео
Испытания первого в мире електросамолета показали на видео
Космический корабль Безоса осуществит суборбитальный полет
Космический корабль Безоса осуществит суборбитальный полет
Завершили строительство самой большой 3D-стены
Завершили строительство самой большой 3D-стены
Интервью
1/5
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 756
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3060
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 3213
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1386
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1368
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 декабря 2019
1 Просмотров: 1026
Історія з продовженням
— Слухайте, там у вас чоловіка посадили на три роки. Вкрав у пенсіонерки телефон за 600 гривень, — дзвоню в Христинівський районний ...
четверг, 26 декабря 2019 13:35

Мобильный оператор lifecell серьезно обманывал украинцев

  Комментировать

Автор: Минфин
  lifecell обманывал украинцев вымышленным 4.5G-интернетом
lifecell обманывал украинцев вымышленным 4.5G-интернетом

Один из крупнейших мобильных операторов Украины lifecell размещает рекламу вымышленного "4.5G"-интернета.

Соответствующее заблуждение разоблачил антимонопольный комитет Украины, сообщила пресс служба АМКУ.

Комитет обратился к оператору с требованием прекратить вводить в заблуждение пользователей.

"Рекомендации Антимонопольного комитета, предоставленные lifecell: Прекратить распространение в рекламе сведений о предоставлении услуг мобильного интернета четвертого поколения в стандарте 4.5G. Информирование потребителей об услугах мобильного интернета четвертого поколения осуществлять способом, не вводить в заблуждение потребителей", - говорят в АМКУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Определили стартапы, которые будут представлять Украину в Кремниевой долине

Сейчас мобильные операторы ведут борьбу за клиентов. Они стараются не только удержать старых абонентов, но и заманить новых пользователей.

"Одним из ключевых "козырей" в этой борьбе является качество мобильного интернета. Поскольку стандарт в основных операторов один и тот же - "4G", то появляются попытки "дорисовать" качество. В нашем случае - с помощью вымышленного "4.5G", который применил в своих рекламных материалах оператор lifecell", - говорят в пресс службе антимонопольного комитета.

Министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров считает, что для начала следует разобраться с 3G-4G интернетом, а потом браться за мобильную сеть нового стандарта 5G.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мобильный оператор lifecell серьезно обманывал украинцев». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
декабря

Разрушим старый порядок - власть обратилась к украинцам

Жителей сел приравняли к горожанам

Открыли новый химический элемент

Опасное приключение вдохновило на создание известного ралли

Самое читаемое
&quot;Это покойники&quot; – спортсмена возмутило засилье русского языка в Буковеле
"Это покойники" – спортсмена возмутило засилье русского языка в Буковеле 4 Просмотров: 17614
Назвали самую модную обувь этой зимой
Назвали самую модную обувь этой зимой
9
 Просмотров: 10170
Опубликовали полный разговор подозреваемой в убийстве Шеремета
Опубликовали полный разговор подозреваемой в убийстве Шеремета
3
 Просмотров: 6912
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
 Просмотров: 5472
Чего нельзя дарить на Новый год - советы астролога
Чего нельзя дарить на Новый год - советы астролога
 Просмотров: 5049
Технологии
Определили стартапы, которые будут представлять Украину в Кремниевой долине
Определили стартапы, которые будут представлять Украину в Кремниевой долине Просмотров: 108
Украинцы создали космический аппарат дистанционного зондирования Земли
Украинцы создали космический аппарат дистанционного зондирования Земли
9
 Просмотров: 288
Испытали артиллерийскую установку, созданную по стандартам НАТО
Испытали артиллерийскую установку, созданную по стандартам НАТО Просмотров: 306
Показали концепт яхты-субмарины
Показали концепт яхты-субмарины
8
 Просмотров: 2556
В лесу и в болоте: как испытывают бронетехнику для Вооруженных сил
В лесу и в болоте: как испытывают бронетехнику для Вооруженных сил
8
 Просмотров: 3969
Больше всего комментируют
22
Украина открыла дело за пересечение границы российским поездом
6
"Взяток не брали, но результатов нету" - Зеленский увольняет двух глав ОГА
6
За языковой закон: депутат "Слуги народа" объяснил нападение России на Украину
4
"Это покойники" – спортсмена возмутило засилье русского языка в Буковеле
4
Путин обвинил Польшу в развязывании Второй мировой войны
Голосов: 159
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua