WhatsApp прекращает работу на многих смартфонах

С 31 декабря мессенджер WhatsApp перестал работать на базе Windows Phone.
С февраля 2020 им также не смогут пользоваться владельцы устройств на базе Android и iOS, в частности версий Android 2.3.7 и старше и iOS 8 и старше, сообщает поддержка программы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Apple покажет две новые модели iPhone
"Поскольку мы больше не занимаемся активной разработкой этих операционных систем, некоторые функции могут перестать функционировать в любое время", - передают в WhatsApp.
Мессенджер будет поддерживаться только на устройствах Android версии 4.0.3 и выше, а также на iOS 9 и на более новых версиях.
Приложение WhatsApp получило новую функцию. Она позволяет задать время, после которого сообщение в переписке могут быть удалены.
Комментарии