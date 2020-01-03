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пятница, 03 января 2020 09:51

WhatsApp прекращает работу на многих смартфонах

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WhatsApp прекращает работу на многих смартфонах
Мессенджер WhatsApp не будет работать на ряде устройств Фото: TechnoPortal

С 31 декабря мессенджер WhatsApp перестал работать на базе Windows Phone.

С февраля 2020 им также не смогут пользоваться владельцы устройств на базе Android и iOS, в частности версий Android 2.3.7 и старше и iOS 8 и старше, сообщает поддержка программы.

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"Поскольку мы больше не занимаемся активной разработкой этих операционных систем, некоторые функции могут перестать функционировать в любое время", - передают в WhatsApp.

Мессенджер будет поддерживаться только на устройствах Android версии 4.0.3 и выше, а также на iOS 9 и на более новых версиях.

Приложение WhatsApp получило новую функцию. Она позволяет задать время, после которого сообщение в переписке могут быть удалены.

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03
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