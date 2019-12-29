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воскресенье, 29 декабря 2019 19:50

Каким будет бюджетный смартфон Apple

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В сети появились новые характеристики бюджетного iPhone SE2.

По слухам, презентация iPhone SE 2 должна состояться в марте 2020 года, передает TechMate.

Передают, что iPhone SE 2 получится в четырех цветах: серый, черный, красный и желтый. Основная камера будет иметь один модуль, а сверху и снизу будут большие рамки. Внешне он будет напоминать iPhone 8.

  Бюджетный iPhone SE2 снова появился на фото
Бюджетный iPhone SE2 снова появился на фото

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Пока непонятно, под каким именем выйдет эта модель: из возможных вариантов разные источники называют как iPhone SE2, так iPhone 9.

  Бюджетный iPhone SE2 снова появился на фото
Бюджетный iPhone SE2 снова появился на фото

В 2020 году компания Apple планирует выпустить 5 новых моделей iPhone.

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