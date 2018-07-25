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среда, 25 июля 2018 14:42

Ручной или стационарный - специалист рассказал как правильно выбрать миксер

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Ручной или стационарный - специалист рассказал как правильно выбрать миксер
Планируя частое использование лучше брать миксер, который можно зафиксировать на подставке. Фото: 6bestudio.blogspot.com

Современным домохозяйкам упрощают жизнь десятки бытовых приборов. Сейчас редко можно встретить женщину, которая не использует на кухне блендер, хлебопечку или миксер. Приготовить домашний майонез, взбить сливки для торта, сделать яичную пену для бисквита - вручную это сделать крайне трудно, поэтому миксер прочно занимает лидирующие позиции практически на всех кухнях.

Миксеры бывают стационарные, ручные и комбинированные. Ручной популярный на небольших кухнях, где ценятся небольшие габариты и простота в управлении. Двигатель встроен в кормус прибора. Стационарный более продуктивные и сложные. Двигатель в этом приборе расположен в подставке для чаши. Комбинированный больше напоминает стационарный миксер, но работает в автономном режиме и без подставки.

Цены на миксеры стартуют от 185 грн. Самые дешевые приборы китайских компаний Saturn, Rotex и Scarlett. Более дорогие модели российской Bork, немецких Braun и Bosh. Максимальная цена 20,5 тыс. грн.

Вопрос выбора миксера встает перед каждым покупателем, даже если он планирует купить прибор не в первый раз. На что следует обратить внимание при выборе миксера Gazeta.ua рассказала продавец-консультант Галина.

Какой миксер выбрать для частого использования?

- Планируя частое использование лучше брать миксер, который можно зафиксировать на подставке. В комплекте обязательно идет чаша. Лучше всего, когда она не менее 3 литров. Бывают из пластика, нержавеющей стали и стеклянный. Лучше брать устройство с стальной чашей. Пластиковые деформируются, а стеклянные можно разбить. Некоторые чаши автоматически вращаются во время работы. За такую ​​функцию придется заплатить на 200-300 гривен больше. Зависит от производителя. Если готовите редко, можно приобрести обычный ручной миксер. Для работы с жидкими продуктами, например яйца или соусы, подойдет миксер с мощностью 200-250 Ватт. Если работать с более густыми, например заварной крем, пюре или тесто, то требуется устройство с мощностью не менее 300 Ватт.

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На что нужно обратить внимание в первую очередь?

- Перед покупкой обязательно нужно проверить количество скоростей миксера. Скоростной режим влияет на качество готового продукта. Стандартные миксеры имеют 3 режима работы. Ручные миксеры насчитывают от 2 до 16 скоростей. Стационарные - от 2 до 10. Для вязких продуктов необходимо использовать более высокие скоростные режимы. Для жидких хватит начальных режимов. Шнур должен составлять около 1,8 метров. Позволит свободно двигаться по кухне. Лучше, когда в корпусе устройства отведено специальное место для шнура. Такое устройство компактнее и его проще хранить. Полезными будут также специальные крепления на корпусе миксера для хранения насадок.

Какой режим и для чего используют?

- Первый - возвращение к нормальному режиму. Он предназначен для стандартного смешивания или взбивания. Второй - импульсный режим. Отличается тем, что двигатель работает с кратковременными паузами и предназначен для обработки особо твердых продуктов. Третий - турборежим. Позволяет кратковременно увеличивать скорость работы миксера. Использовать стоит несколько секунд, чтобы избежать перегрева мотора.

Устройство автоматически выключается при прыжках напряжения

Что обязательно идет в комплекте с прибором?

- К стандартному набору комплектующих входят две насадки - вилка для взбивания кремов и насадка для замеса теста. К более дорогим моделям добавляют насадку-блендер для измельчения продуктов и коктейлей. Измельчитель для слишком твердых продуктов. Сито для приготовления ягодных пюре. Редким комплектующих является электронож для нарезки. Можно увидеть в дорогих ручных моделях. В набор часто добавляют мерные стаканы, ложечки, щеточки и жидкости для очистки прибора.

Какие дополнительные функции предлагают производители миксеров?

- Более дорогие модели имеют защиту от перегрузки. Устройство автоматически выключается при прыжках напряжения. Полезна также кнопка выброса насадок. Позволяет быстро и без проблем извлечь насадки. Комбинированные миксеры имеют функцию планетарного вращения чаши. Венчики направлены в одну сторону, а чаша в другую.

Может блендер заменить миксер?

- Блендер - это устройство, предназначенное для взбивания жидкостей и измельчения, а миксер необходимое для перемешивания сыпучих и жидких веществ и создание однородной массы. Если сравнивать миксер с блендером, стоит отметить малую мощность первого устройства. Если в планы приготовления входит основательное меню, то лучше все процессы поручить блендеру. Главными деталями обоих приборов является насадки. Многофункциональный миксер может иметь их в комплекте так много, что некоторые могут не использовать. Популярная насадка, предназначенная для взбивания пюре, в миксере со своей задачей справится более качественно, приготовив пюре нужной консистенции, а не клейкую массу, как блендер.

Посудомоечную машину выбирают в зависимости от потребностей и помещение, где ее использовать. Полногабаритные мойки могут содержать более 15 комплектов посуды, подойдут для большой семьи. В узкие - 45 см в ширину - загружают 8-10 комплектов. Компактные мойки устанавливают на столе или навесном шкафу. Они рассчитаны для семей из 4 человек и помещают 6-8 комплектов посуды.

Автор: Ирина Рубан
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