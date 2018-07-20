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пятница, 20 июля 2018 23:30

Суперперевоплощения: показали люксовые дома, сделанные из старых сараев
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№1 Дом авторства Carpenter Oak и Roderick James Architects
Фото: mymodernmet.com
№1 Дом авторства Carpenter Oak и Roderick James Architects
№1 Carpenter Oak и Roderick James Architects
№2 Дом авторства David Nossiter Architects
№2 Дом авторства David Nossiter Architects

Нынче модно перестраивать старые сараи под стильные жилые дома. Особенно привлекает людей просторность таких помещений, позволяющая воплотить в реальность любой дизайнерский замысел.

Брошенные сараи, которые можно превратить в роскошный коттедж, стоят значительно дешевле, чем построенные с нуля современные апартаменты. У кого уже есть собственный земельный участок, покупают один только каркас здания и устанавливают его на своей земле. Пишет mymodernmet.com.

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Вариантов преобразования сараев на жилые дома множество. Все зависит от желания заказчиков: одни стремятся изменить постройку до неузнаваемости, другие — сохранить и подчеркнуть колорит.

Ранее рассказали, как облезлый сарай превратили в роскошный особняк. После трансформации от прошлого вида не осталось и следа — теперь он больше напоминает дом знаменитости. Бывший сарай уже оценили в 1,3 млн долларов и выставили на продажу.

mymodernmet.com
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