Суперперевоплощения: показали люксовые дома, сделанные из старых сараев

Фото: mymodernmet.com

Нынче модно перестраивать старые сараи под стильные жилые дома. Особенно привлекает людей просторность таких помещений, позволяющая воплотить в реальность любой дизайнерский замысел.

Брошенные сараи, которые можно превратить в роскошный коттедж, стоят значительно дешевле, чем построенные с нуля современные апартаменты. У кого уже есть собственный земельный участок, покупают один только каркас здания и устанавливают его на своей земле. Пишет mymodernmet.com.

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Вариантов преобразования сараев на жилые дома множество. Все зависит от желания заказчиков: одни стремятся изменить постройку до неузнаваемости, другие — сохранить и подчеркнуть колорит.

Ранее рассказали, как облезлый сарай превратили в роскошный особняк. После трансформации от прошлого вида не осталось и следа — теперь он больше напоминает дом знаменитости. Бывший сарай уже оценили в 1,3 млн долларов и выставили на продажу.