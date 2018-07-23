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понедельник, 23 июля 2018 09:19

Как избавиться от ненужной мебели и получить прибыль

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Как избавиться от ненужной мебели и получить прибыль
Несколько советов, куда девать старую мебель. Фото: ProMebli

Куда девать старую мебель? Вариантов много. Отвезти на дачу, подарить родственникам, продать. Последний способ - самый выгодный: можно не только избавиться от ненужного хлама, но и получить прибыль. Рассмотрим подробнее, как это сделать.

Продать

Если мебель бу в хорошем состоянии, можно продать ее через интернет. Проще всего это сделать в соцсетях и на сайтах объявлений. На большинстве электронных платформ для таких публикаций даже предусмотрен специальный раздел. Все, что нужно, - зарегистрироваться, добавить описание, загрузить фотографию и оставить свои контакты. Если мебель почти новая, стоит назначить цену, которая составляет 70-75% от первоначальной. Это увеличит эффективность объявления и позволит быстрее избавиться от ненужной вещи.

Также можно продать мебель скупщикам или принять участие в акции одного из торговых центров. Так, мебельные магазины иногда предоставляют большие скидки при условии сдачи подержанных диванов, кроватей, кресел.

Реконструировать

Мебель, которой уже более 100 лет, можно отреставрировать. Например, деревянные столы и стулья отлично дополнят любой интерьер. Если мебель слишком старая или поломанная, можно разобрать их и использовать части, которые сохранились в хорошем состоянии, в качестве элементов декора. Сделать это можно самостоятельно или обратиться за советом к дизайнеру.

Утилизировать

Утилизация - не только выгодный, но и экологический способ избавиться от ненужного хлама. Такое решение предотвращает загрязнение окружающей среды. Переработкой мебельных отходов занимаются многие компании. Вторсырье применяется для изготовления строительных материалов, отопительных брикетов, мусорных пакетов, удобрений. Способ утилизации зависит от материалов, из которых сделана мебель. Так, металлические предметы можно отдать в ближайший пункт металлоприйома. Повторное использование пластиковых мебельных отходов позволит изготовить новые пакеты для мусора или трубы низкого давления.

Больше вещей можно сделать из переработанной деревянной мебели. Обратите внимание: стоимость сырья зависит не только от его состояния, но и от вида. Для переработки используются опилки, стружка, целлюлоза. Первые применяются при производстве биотоплива, строительных материалов. Целлюлоза служит для изготовления ламината. Тряпичные и поролоновые детали можно использовать в хозяйстве.

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