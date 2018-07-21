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воскресенье, 22 июля 2018 06:06

2 тысячи розовых кустов - показали сад в уникальном поместье
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В британском поместье Хоптон-холл в графстве Дербишир растут 2 тыс. Кустов роз 23 сортов
Фото: Daily Mail
В британском поместье Гоптон-холл в графстве Дербишир растут 2 тыс. Кустов роз 23 сортов. На фото с дрона имение справа вверху. Вокруг видно выжженную жарой землю
В британском поместье Хоптон-холл в графстве Дербишир растут 2 тыс. Кустов роз 23 сортов
В британском поместье Хоптон-холл в графстве Дербишир растут 2 тыс. Кустов роз 23 сортов
В британском поместье Хоптон-холл в графстве Дербишир растут 2 тыс. Кустов роз 23 сортов

В британском поместье Хоптон-холл в графстве Дербишир растут 2 тыс. кустов роз 23 сортов. Жаркая сухая погода, от которой страдает страна, стала благоприятной для буйного цветения этих растений.

Владелица Джули Томас говорит, что цветы выглядят лучше, чем когда-либо. Розы имеют корень, который составляет около 1 м в глубину, чтобы добраться до воды, объясняет Daily Mail со ссылкой на экспертов.

"С тех пор, как началась жаркая засушливая погода, мы их даже не поливали. Все, что приходится делать - это срезать завялые цветы ", - говорит Джули. Вместе с мужем, бывшим ИТ-специалистом на пенсии, купила имение 8 лет назад.

В то время сад был заброшенной насыпью земли, вспоминает. Первую розу садовник посадил 2003-го. Среди сортов роз, которые растут сейчас - Blessing, Queen Elizabeth Birthday Girl, Moment In Time и Indian Summer.

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Холодная нынешняя зима в Британии убила вредителей. А из-за отсутствия ветра и дождей цветы имеют красивее вид - осадки их только повреждают, объясняют эксперты.

"Если попробуете выкопать розу, то увидите, что корни чрезвычайно сильные и глубокие, поскольку оно ищет влагу. Розы также имеют маленькие и глянцевые листья, которые ограничивают ее потерю", - объясняет председатель Королевского общества садоводов Гай Бартер.

69-летняя Энн и 66-летний Брайан Бейли из английского Вулверхэмптон 28 лет превращали свой двор на сад. Пара потратила на это $ 35,7 тыс. Теперь принимают до 300 посетителей в день.

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