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вторник, 24 июля 2018 09:19

Где лучше расположить бойлер: советы экспертов

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Привести себя в порядок и расслабиться в приятной теплой ванне — отличное завершение тяжелого рабочего дня. Однако часто наши планы портит отключение горячего водоснабжения. В таких ситуациях не стоит расстраиваться. Лучший выход из ситуации — установка бойлера. Давайте выясним, как выбрать и где правильно расположить упомянутое устройство.

Бойлер не только обеспечивает горячей водой, но и может существенно сэкономить сумму за коммунальные устройства, ведь он весьма экономно затрачивает электроэнергию и умеет долгое время сохранять воду в резервуаре горячей. Чтобы устройство отлично выполняло свои функции, стоит тщательно подойти к вопросам выбора и установки прибора.

Главное предназначение бойлера — нагревать холодную воду и поддерживать ее высокую температуру. С этими задачами справляются нагревательные элементы, чаще всего пластины с нержавеющим покрытием, и особый сберегающий материал. Правильно установив бойлер, вы сможете подвести горячую воду в ванную и на кухню. Эксперты рекомендуют устанавливать устройство в непосредственной близости от источников подачи воды: например, рядом с трубопроводом в квартире. Лучше всего монтировать бойлер в ванной комнате непосредственно над раковиной и розетками. Так вы обеспечите прямой приток воды и постоянное питание.

  Бойлер не только обеспечивает горячей водой, но и может существенно сэкономить сумму за коммунальные услуги
Бойлер не только обеспечивает горячей водой, но и может существенно сэкономить сумму за коммунальные услуги

На рынке представлен широкий ассортимент бойлеров различного размера и формы: круглые, овальные, квадратные или даже прямоугольные. В зависимости от дизайна вашей ванной комнаты выберите необходимую форму и цвет. Одним из самых надежных и популярных является бойлер электролюкс. Производитель предлагает широкий выбор моделей, различных по функциональности и внешнему виду.

Во время установки бойлера обратите внимание на то, что монтировать устройство необходимо только на несущую стену — так вы обеспечите надежность крепления и не нарушите целостность здания.

Заниматься установкой самостоятельно крайне опасно — вы можете случайно задеть провода или трубы в стене или даже повредить уже установленные приборы. Доверьте монтаж бойлера профессионалам. Так вы сможете избежать случайных повреждений и получите работающий прибор в рекордно короткое время.

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