Появится не на всех смартфонах - с сентября начнут устанавливать Android 10

Android 10. Фото: blog.google

Скоро начнут распространять новую версию Andriod.

Компания Google планирует распространение новой версии операционной системы 3 сентября этого года.

В этот день собственные смартфоны компании из линейки Pixel получат обновление до Android 10, подтвердили работники технической поддержки Google.

До конца года новую операционную систему будут смартфоны других производителей, участвовавших в тестировании ее бета-версий в течение года. Для остальных новый Android станет доступным в следующем году.

В Andriod 10 пользователи получат темную тему интерфейса, возможность записи видео экрана, функцию перевода аудио в текст Live Captions, полноценную поддержку сетей 5G и еще несколько новых функций, которых не было в предыдущих версиях.

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10-я версия Andriod имела стадии бета-тестирования рабочее название Android Q. Но 22 августа компания Google представила обновленный логотип своей операционной системы и анонсировала новое официальное название для ее последней версии - Android 10.

Все будущие версии операционной системы Google будут иметь в официальном названии слово Android и новый номер. А традиция давать версиям Android названия "сладких десертов", как это было на протяжении последних 10-ти лет, останется только для внутреннего использования в среде разработчиков и тестировщиков системы.

Предыдущая 9-я версия Android увидела свет 6 августа 2018 и получила полное название Android Pie. "Pie" в переводе с английского - "Пирог".