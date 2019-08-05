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понедельник, 05 августа 2019 10:17

Пользователи Android смогут выбирать стартовую поисковую систему

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Пользователи Android смогут выбирать стартовую поисковую систему
Google позволит самостоятельно выбрать поисковую систему Фото: Reuters

Google позволит владельцам гаджетов с операционной системой Android в ЕС выбирать стартовую поисковую систему.

Пользователям предложат 4 варианта на выбор. Среди поисковиков будет и Google, передает УНН.

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Три другие поисковые системы Google будут выбирать на аукционах. Так, компании, которые будут в нем участвовать, должны указать сумму, которую готовы платить каждый раз, когда покупатель их выберет.

В зависимости от страны, варианты поисковых систем будут отличаться. Пользователям такая возможность будет доступной с 2020-го.

В июле 2018-го Еврокомиссия оштрафовала Google на более $4 млрд за монополизм.

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Дата
05
августа

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