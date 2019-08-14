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среда, 14 августа 2019 10:01

Google позволит заходить на свои сервисы без пароля

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Google позволит заходить на свои сервисы без пароля
На сервисы Google можно будет заходить по отпечатку пальца Фото: http://investgo24.com

На сервисы американской компании Google можно будет заходить без пароля, а с помощью отпечатка пальца.

В корпорации говорят, такие изменения уже внедрили на телефонах Pixel, сообщает Коммерсант.

На всех остальных смартфонах с операционной системой Android функция станет доступной в ближайшие несколько дней.

В компании объясняют, что используют стандарты безопасности FIDO2, W3C WebAuthn и FIDO CTAP. Сама же функция создана для упрощения и усиления безопасности при аутентификации.

При этом отпечаток пальца никогда не отправится на серверы компании, а будут сохраняться только на устройстве пользователя, подчеркивают в компании Google. На серверах будет только подтверждение того, что пользователь правильно отсканировал палец.

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В то же время американский ученый Фернандо Корбато - формальный создатель пароля - уверяет, что недоволен своим изобретением, поскольку пароли создают немало проблем для их владельцев. В частности, они должны запоминать различные пароли для значительного числа сервисов.

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