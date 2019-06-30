Карты Google будут прогнозировать загруженность транспорта

Функция действует в 200 городах. Фото: УНИАН

Карты Google смогут прогнозировать степень загруженности автобуса, поезда или метро.

Компания будет выдавать информацию, основываясь на прошлых поездках. Google Maps несколько месяцев просил пользователей предоставить дополнительную информацию об уровне загруженности их маршрутов, сообщает epravda.com.ua.

После поездки пользователи могли выбрать из четырех вариантов: много свободных мест, мало свободных мест, только стоячие места и стоячие места в более тесном пространстве.

Компания получила информацию, чтобы прогнозировать загруженность транспортных средств для пользователей, которые планируют свои ежедневные маршруты. Новая функция уже работает в приложении в 200 городах по всему миру.

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Google Maps также будет показывать задержки движения автобусов в режиме реального времени в местах, где пассажиры не имеют возможности получить эту информацию непосредственно от местных транспортных компаний.

Информация будет отображаться на карте.

Компания Google на конференции разработчиков объявила лучшие приложения года. Победители получили ежегодную премию Google Play Awards 2019.