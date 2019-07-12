25 млн Android заражены вирусом "Агент Смит"

Android заражены вирусом "Агент Смит".Фото: из открытых источников

25 млн устройств Android оказались заражены вредоносной программой "Агент Смит".

Об этом свидетельствует новое исследование компании по кибербезопасности Check Point.

Программа "Агент Смит" показывала пользователям нежелательные объявления. Специалисты Check Point говорят, что она, чаще всего, попадала на устройство через популярные приложения, большинство из которых были играми. Все они были загружены из магазинов приложений китайской компании.

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Вредоносное ПО смогло скопировать популярные приложения на телефоне, в частности WhatsApp и веб-браузер Opera. Оно внедрило собственный вредоносный код и заменило начальное приложение своей версии, используя уязвимость в обновлении Google. Между тем, "захваченные" приложения не перестали работать, что скрывало вирус от пользователей.

Программный вирус "Агент Смит" могут использовать для захвата банковских, торговых и других приложений, а также кражи данных. Специалисты компании рекомендуют владельцам Android использовать программное обеспечение Ad Blocker, всегда обновлять свои устройства при появлении запроса и загружать приложения только из магазина Google Play.

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