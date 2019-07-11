Google сделал украинцам приятный сюрприз

Мгновенный перевод поддерживает более 100 языков. Фото: espreso.tv

Компания Google добавила украинский язык в функцию мгновенного перевода с помощью камеры "Переводчика Google".

"Раньше была возможность переводить только между английским и другими языками, но теперь можно на любой из более чем 100 языков, поддерживаемых "Переводчиком Google". Это означает, что теперь разрешено легко переводить с испанского на украинский или с японского на китайский и другие "- пояснили в официальном блоге украинской" дочки "Google.

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Кроме того, в функцию мгновенного перевода с помощью камеры встроенная технология нейронного машинного перевода (NMT). Компания уверяет, что это позволяет получить более точные и естественные переводы, уменьшая ошибки на 55-85% в некоторых языковых парах.

Язык для перевода определяется автоматически.

Google установили на свой официальный аккаунт в Instagram фотографию работы украинской пенсионерки. Вышивка 65-летней жительницы Кривого Рога Людмилы Киселевой набрала почти 70 тыс. лайков.