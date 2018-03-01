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четверг, 01 марта 2018 17:43

Игнорирование звонков и обед 5 минут - секрет успеха Илона Маска

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Игнорирование звонков и обед 5 минут - секрет успеха Илона Маска
Маск работает 85-100 ч. Фото: Hi-News.ru

Американский миллиардер, руководитель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск раскрыл секрет своего успеха.

Главный принцип - правильно распределять время и не тратить его впустую. Об этом сообщает independent.

У Маска расписан график. Он имеет специальную стратегию: разбивает весь день на серию пятиминутных слотов. К примеру, он обедает не более 5 мин. Часто делает это во время деловых встреч.

Руководитель SpaceX и Tesla работает 85-100 ч. 80% своего времени он посвящает инженерии и проектированию.

Маск не отвечает большинство телефонных звонков и писем на электронную почту. Он спит меньше 6 часов.

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"Лучший совет: постоянно думайте о том, как вы можете делать все лучше и лучше. Постоянно спрашивайте себя об этом", - советует Маск.

Маск трудоголик. Того же требует от своих подчиненных. Принимая на работу сотрудников, миллиардер прежде всего обращает внимание на способность кандидата работать в команде, решать комплексные проблемы и задачи. Для своих подчиненных Маск пишет мотивирующие письма. Часто выступает с речами. В офис SpaceX приходят знаменитости.

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