Apple, Google и Amazon разработают единый стандарт для "умных домов"

 
Ексклюзивы
1/5
Волонтеры и ветераны становятся силой, которая будет диктовать программы политикам: главное в журнале "Країна"
Волонтеры и ветераны становятся силой, которая будет диктовать программы политикам: главное в журнале "Країна"
Просмотров: 0
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 5 году войны
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 5 году войны
Просмотров: 639
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
1 Просмотров: 783
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1017
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
1 Просмотров: 1467
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 2745
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 531
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2538
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 270
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1161
Фото
Все фото
6
6
4
4
4
Армии создали современную командно-штабную машину трансформер
Армии создали современную командно-штабную машину трансформер
Запустили крупнейшую солнечную электростанцию
Запустили крупнейшую солнечную электростанцию
Продадут первый в мире самолет Ан-148
Продадут первый в мире самолет Ан-148
Создали невидимый материал
Создали невидимый материал
Аквариум и горшок: выпустили новое устройство от Xiaomi
Аквариум и горшок: выпустили новое устройство от Xiaomi
Видео
Все видео
SpaceX запустила в космос вторую ракету за 11 дней
SpaceX запустила в космос вторую ракету за 11 дней
Microsoft представила игровую приставку нового поколения
Microsoft представила игровую приставку нового поколения
Космический корабль Безоса осуществит суборбитальный полет
Космический корабль Безоса осуществит суборбитальный полет
Завершили строительство самой большой 3D-стены
Завершили строительство самой большой 3D-стены
Snapchat тестирует новую функцию
Snapchat тестирует новую функцию
Интервью
1/5
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1017
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 495
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1161
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2646
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 11214
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 декабря 2019
Просмотров: 828
Чорний лис
— Що ти знаєш про лисячу хит­рість? Тільки те, що в казках у дитинстві прочитав, — Іван Дмитрович поблажливо дивиться на мене. ...
четверг, 19 декабря 2019 08:41

Apple, Google и Amazon разработают единый стандарт для "умных домов"

  Комментировать
Apple, Google и Amazon разработают единый стандарт для &quot;умных домов&quot;
Конкурент создадут единую систему управления собственным жильем

В мире создадут единый открытый протокол работы систем "умного дома".

Разработкой беспроводной связи между устройствами займутся совместно компании Amazon, Google, Apple, а также Zigbee Alliance, пишет Apple.

Совместный проект компаний будет называться Connected Home over IP.

"Проект направлен на то, чтобы облегчить производителям создания устройств, которые были бы совместимы с" умным домом "и голосовыми устройствами - такими как Alexa от Amazon, Siri от Apple, Assistant от Google и другими", - указывается в документе.

Как подчеркивает телекомпания CNBC, на данный момент работа подобных систем осложняется тем, что те или иные устройства, способные функционировать в системе "умного дома", заточенные под работу с любым одним из голосовых помощников. Создание же единой системы позволит комбинировать их.

Новый стандарт работы таких систем будет общедоступным и бесплатным. Таким образом, для работы с ним подойдут любые из устройств, разработанных для системы "умного дома".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Time назвал 10 самых важных гаджетов десятилетия

"Умный дом" - это жилье, оборудованное так, чтобы беречь окружающую среду, экономить ресурсы и заботиться о здоровье и комфорте его жителей. Технологии умного дома включают в себя решения по автоматизации квартир или домов, которые, в частности, касаются отопления, контроля воздуха, безопасности, освещения и многое другое, пишет УНН.

Внедрение в домашнюю среду "умных" решений - уже давно не экзотика для многих стран мира. Например, подключив технологии "умного дома", владелец жилья может в удаленном режиме следить за состоянием своей квартиры, контролировать освещение и климат в помещении или выключить прибор, который в спешке остался включенным.

Осенью 2019 Apple представили очередное поколение ноутбуков MacBook, в частности - модель Pro 16. Новый лэптоп получил крупнейший в истории "яблочного" бренда дисплей, а также процессор последнего поколения, улучшенную систему охлаждения, "чистый" звук и многое другое. И хотя стоимость новинки в Украине превышает 3000 $, опытные пользователи понимают, что макбуков стоит своих денег.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Apple, Google и Amazon разработают единый стандарт для "умных домов"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
декабря

Подарок к Николаю: 3 года назад Приватбанк перешел в государственную собственность

Немецкий маньяк продавал мясо в рестораны

Самое читаемое
Усик нокаутом выиграл первый чемпионский бой в США
Усик нокаутом выиграл первый чемпионский бой в США
 Просмотров: 44706
&quot;Ни о чем не жалею&quot;: актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
"Ни о чем не жалею": актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
9
 1 Просмотров: 19845
Назвали последствия дешевого доллара для Украины
Назвали последствия дешевого доллара для Украины Просмотров: 16443
Обзывал и грубил: пассажиры автобуса, разбившегося под Черниговом, рассказали о поведении водителя
Обзывал и грубил: пассажиры автобуса, разбившегося под Черниговом, рассказали о поведении водителя Просмотров: 8424
В бою Лопес не увидит Ломаченко – экс-чемпион мира
В бою Лопес не увидит Ломаченко – экс-чемпион мира Просмотров: 7551
Техника
NASA показала тест-драйв нового марсохода
NASA показала тест-драйв нового марсохода
Армии создали современную командно-штабную машину трансформер
Армии создали современную командно-штабную машину трансформер
6
 Просмотров: 3069
SpaceX запустила в космос вторую ракету за 11 дней
SpaceX запустила в космос вторую ракету за 11 дней
 Просмотров: 225
Запустили крупнейшую солнечную электростанцию
Запустили крупнейшую солнечную электростанцию
6
 Просмотров: 1422
На разработку самолетов-невидимок выделят более $ 92 млн
На разработку самолетов-невидимок выделят более $ 92 млн Просмотров: 369
Больше всего комментируют
11
"Старые "элиты" сповротивляются" - Зеленский о стычках у Рады
5
Столкновения под парламентом: полиция задержала 26 человек
4
Верховная Рада поставила точку в вопросе неприкосновенности
3
Подозреваемая в убийстве Шеремета написала письмо его матери
2
Украинка получила рекордное количество дипломов о высшем образовании
Голосов: 636
Голосование Что думаете о расследовании дела Шеремета?
  • Это попытка дискредитации волонтеров и добровольцев
  • Верю следователям. Война против России не дает право на убийства в мирной Украине
  • Сложно сказать. Надо дождаться все доказательства и суд
  • Силовики досадно ошиблись
  • Дело фейковое. Отвлекает от переговоров с Россией
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua