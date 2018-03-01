145 лет назад появилась первая печатная машинка: история создания

1 марта 1873 появилась первая печатная машинка Remington. Родоначальник устройства, которое поставили на серийное производство, - американский изобретатель Кристофер Шоулз.

Автор: furfur

История первой печатной машинки началась в июне 1868-го. Тогда Шоулз вместе с типографщиком Самуэлем Сулле запатентовали устройство Type-Writer. Это был механизм для того, чтобы ставить номера страниц в книгах и номера в банковских билетах. Как-то знакомый Шоулза Карлос Глиден предложил на основании Type-Writer создать машинку, в которой вместо цифр и знаков печатались бы буквы и слова.

Автор: hsto.org Патент 1868-го

Так, первая машинка состояла из стеклянной пластинки, телеграфного ключа в виде клавиши и других частей. На стеклянную пластину ложили бумагу и угольную ленту. Одной рукой двигали бумагу. Другой - нажимали на телеграфную клавишу с буквами. Таким образом, на бумаге появлялся отпечаток.

Автор: geektimes Ранние варианты печатной машинки.

Машинка имела только крупные буквы. А вместо цифр "1" и "0", нужно было нажимать буквы "І" и "О". Это были недостатки устройства.

В течение 5 лет Кристофер Шоулз работал над усовершенствованием машины. Он создал 3 десятка моделей. Каждая из них имела свои особенности, но потенциальные инвесторы отказывались вкладывать средства в производство. Лишь в 1873-м изобретатель представил устройство, инвестором которой стал глава компании "Ремингтон и сыновья" Фил Ремингтон. Эта фирма специализировалась на выпуске сельскохозяйственной техники.

Автор: geektimes Remington №1

С компанией подписали договор на выпуск 10 тыс. печатных машинок. В сентябре того же года начали производство устройства. 1 июля 1874-го на рынке появилась первая сотня машинок Remington №1.

Автор: hsto.org Тестирование и настройка изготовленных машинок:

Массовый выпуск наладили через 2 года.

Производители запустили рекламную кампанию. Изображение Remington №1 появлялись в каталогах, на открытках и в газетах. Ее сравнивали с молодой девушкой, которая позировала для рекламных постеров компании. Неофициально устройство называли "Мисс Ремингтон".

Автор: hsto.org Реклама в газетах.

Массированная реклама продолжалась в течение полувека.

Автор: hsto.org Реклама в газетах.

Производители мебели начали выпускать специальные столы, которые были предназначены для машинки.

Автор: hsto.org Специальные столы, которые были предназначены для машинки

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После выхода печатной машинки ею заинтересовались литераторы. Первым, кто испытал устройство, был Марк Твен. По словам писателя, "Тома Сойера" он напечатал на Remington №1 в 1874-м.

Автор: furfur

"Я был первым человеком, кто использовал пишущую машинку в литературе", - писал Твен в своей автобиографии.

23 февраля 1893 немецкий инженер Рудольф Дизель запатентовал дизельный установку. Ее назвали "Метод и аппарат для преобразования высокой температуры в работу". Этому событию предшествовали долгие годы труда и экспериментов, которые Дизель начал проводить еще со студенческих лет.