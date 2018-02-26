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вторник, 27 февраля 2018 18:55

53 года назад состоялся первый полет Ан-22 "Антей": как это было
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27 февраля 1965 свой первый полет совершил самый большой в мире турбовинтовой самолет - Ан-22 "Антей". Его построило Опытное конструкторское бюро, которое возглавлял Олег Антонов.

Над самолетом начали работать в 1960 году. Разработку возглавлял заместитель О.Билолипецький. При проектировании самолете дали кодовое название "изделие 100". В 61-м представили макет самолета. Через 3 года спроектировали первые два самолета. Их испытали и уже тогда запустили в эксплуатацию. Тогда, в 64-м, "изделие 100" получил свое название - АН-22 "Антей". С этим именем самолет вошел в мировую историю.

Фото: commons.wikimedia.org
Кабина пилота
Конструкция АН-22

Впервые мировому сообществу АН-22 представили 15 июля 65-го на международном авиасалоне во Франции. Там он произвел настоящий фурор. Об украинском конструктора говорили, что он на несколько лет опередил свое время. "Судно ожидали увидеть ужасным, бесформенным, пузатым, а увидели его элегантным и" породистым ", - написала французская газета Humanite следующий день.

Советская публика увидела воздушного гиганта через 2 года воздушном параде в Домодедово.

Судно ожидали увидеть ужасным, бесформенным, пузатым, а увидели его элегантным и "породистым"

"Антей" - это четырехмоторный турбовинтовой высокоплан. Мощность каждого двигателя на взлетном режиме - 15265 л.с.

Самолет имеет двухплоскостных хвост. Именно эта конструкция уменьшила нагрузку на заднюю часть фюзеляжа. Фюзеляж состоит из шпангоутов, балок и стрингеров. Они составляют костяк самой машины. Конструкцию крыльев разделили на семь частей: центроплан, четыре средние и две отделяемые части. Хвостовой отсек грузовой. Шасси имеет особый механизм -что они могут выпускаться или забираться как одновременно, так и по отдельности.

Длина самолета - 57,1 м. Высота - 12,5 м. Масса - 118,7 тыс. кг. Размах крыла - 64,4 м. Грузоподъемность - 60 т. Высота полета - 9 тыс. м.

Максимальная скорость 650 км / ч. Крейсерская скорость - 580 км / ч. Дальность полета - 5,2 тыс. км.

Автор: аргумент
  Конструкция АН-22
Конструкция АН-22

АН-22 - может вместить 5-6 человек экипажа. Его размеры позволяют перевозить до 700 человек, 4 БМП или танк. В общем самолет может транспортировать 22 т вооружений и техники.

Серийно самолет производить на Ташкентском авиазаводе. Выпустили 68 АН-22. В конце конце 70-х производство прекратили. Его сменил ИЛ-76.

В процессе эксплуатации потеряли 9 самолетов АН-22. Впервые самолет пропал над Атлантическим океаном 18 июля 70-го. Он разбился через 47 минут после вылета. Последний раз катастрофа произошла в 2010-м из-за технической неисправности.

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АН-22 "Антей" установил 41 мировой авиационный рекорд. Он впервые поднял на высоту 6,6 тыс. м груз весом 88 т. На высоту 7,8 тыс. м - 100 т груза. "Антей" совершил перелет на расстояние 5,5 тыс. км с весом 40 т.

В мае 2016-го "Антонов" восстановил и поднял в небо единственный в Украине самолет Ан-22 "Антей". 8 сентября он совершил коммерческий рейс из Киева в немецкий Цюриха. Это был первый рейс после проведения восстановительных работ.

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11 февраля 1956 в небо поднялся первый самолет АН. Это был специализированный военно-транспортный газотурбинный самолет АН-8. Машина была предназначена для перевозки грузов, техники, десантников или раненых. Публично продемонстрировали самолет y августе этого же года. АН-8 принял участие y воздушном параде на Тушинском аэродроме под Москвой. В ноябре прошли государственные испытания машины.

Автор: Елена КАПНИК
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