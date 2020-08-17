Злюсь, ненавижу, завидую: как "приручить" свою темную сторону

От своей темной стороны не спрятаться, подавленные чувства и желания все напрямую влияют на поведение. Фото: unsplash

В каждом человеке есть "черное" и "белое". Признать свои недостатки, свою "темную сторону" сложно. Но если вам удастся это сделать, вы окажете в первую очередь услугу самим себе — перестанете винить себя за свои минусы и научитесь использовать их на благо себе и окружающим.

"Я знаю, как Она просыпается во мне. Мои кулаки непроизвольно сжимаются. На меня накатывает дикая злоба. Я чувствую, что моя правая рука ищет оружие. Это Меч. Им я хочу убить своего мужа. Да, я хочу его убить сейчас. Мне хочется мстить ему и добивать до последнего вздоха! Мстить, мстить за все на свете. В такие моменты он называет меня злобной фурией и уходит из дома", — рассказывает Юля о том, как проявляется теневая сторона ее психики. Из тихой, подавленной женщины с грустными глазами она в один момент превращается в истеричную, злобную и пышущую ненавистью особу.

Теневая часть психики — это источник колоссальной энергии, которая заблокирована. Принимая ее, мы освободим свою силу и можем свернуть горы.

Знакомьтесь, это ваша Тень

Понятие Тень в психологии ввел Карл Юнг. Тень — это "изнанка" психики, ее темная сторона. То, что мы не осознаем, подавляем и отрицаем в себе. В эту часть психики, как в "черную дыру", подсознание "всасывает" и прячет желания, импульсы, воспоминания и неприятный опыт, связанный с представлением о себе.

Сюда относятся животные инстинкты и негативные черты, которые не принято проявлять при людях. Мелочность, жадность, зависть, эгоизм, злоба и другое. "Нет, я не жадная, просто денег сейчас нет. Нет, я помогаю людям, но сегодня устала и силы на нуле".

При этом у нас есть "идеальный" образ себя. "Я добрая, заботливая, щедрая, умная". Это светлая часть психики. Юнг называет ее Персоной. В собственных глазах и глазах других людей мы желаем выглядеть хорошо. Это сохраняет целостность и уверенность в себе.

Персона, или светлая часть, никак не хочет принимать Тень — ее темную часть. Если с "изнанкой" психики не подружиться, ее содержимое "прорвется" в самый неожиданный момент и сделает свое "темное" дело.

Чем опасна тень?

От своей темной стороны не спрятаться, не скрыться. Подавленные чувства и желания напрямую влияют на поведение.

Как это проявляется в жизни:

Неожиданно для себя идем на конфликт, разрушая отношения.

Не можем себя контролировать — "понесло".

Наши эмоции и поведение со стороны выглядят неадекватно.

Нам стыдно за свои импульсы и поведение.

Как мы себя ощущаем:

Энергия уходит на подавление "нехороших" мыслей и чувств.

Борьба с собой забирает жизненную силу, ослабляя волю.

Нет сил достигать поставленных целей и радоваться жизни.

Подрываются здоровье и уверенность в себе.

Фото: unsplash

Как "приручить" собственную Тень?

Принять свою Тень всем сложно. Но взрослым людям со своей Тенью полезно дружить. Тогда мы управляем своими чувствами, мыслями, действиями, направляя эту энергию на то, что для нас важно.

Шаг 1. Посмотрите, как она выглядит. Оглянитесь на свою жизнь и честно ответьте на три вопроса:

"Что в себе я не хочу показывать другим?"

"Я боюсь, что окружающие узнают обо мне это?"

"Какие мысли и желания вызывают у меня вину и стыд?"

Обязательно наблюдайте за своими чувствами в течение дня. Коллега получил повышение — кольнула зависть. Подруга попросила в долг денег — пожадничала и отказала. Позлорадствовала, когда соседей обокрали. Высокомерно осудила приятельницу. Тень проявляется через эмоции и чувства.

Шаг 2. Примите Тень как есть. Признайте все импульсы своей теневой стороны. "Да, я сейчас завидую". "Да, я хочу отомстить". "Да, я рада, что у нее не получилось". Осуждать себя не надо. Просто признайте, что это чувство есть.

Шаг 3. Найдите позитивный посыл Тени. Тень всегда указывает на то, что нам важно. Необходимо это рассмотреть. Хочется мстить — меня обесценили в этих отношениях. Завидую — не позволяю себе большее. Осудила — хочу быть нужной и принятой.

Высокомерно себя повела — хочу быть особенной и нужной. В каждом случае посыл Тени уникальный. Но там всегда есть позитивный смысл. Чувства — это индикаторы того, что нам по-настоящему нужно.

Шаг 4. Направьте энергию в мирное русло. Как я могу дать себе то, что мне важно? Позавидовала карьерному росту — хочу развития и перемен. Какой рост хочу именно я? Что я могу для этого сделать сейчас? Какие ресурсы у меня есть?

Шаг 5. Действуйте. Выяснив, что для вас ценно, поставьте четкие цели, которые вдохновляют. И двигайтесь к ним шаг за шагом. Хватит испытывать вину и ругать себя. Столько энергии уходит в пустоту… Дружите с Тенью. Это часть вас. Принимая все самое "страшное" в себе, вы обретете свою силу.

Принимать реальность очень сложно. Значительно проще стараться не обращать на нее внимания, играть в игры "а я не такой" или "хочу быть другим". Другим быть не получится все равно, а вот прекратить чувствовать себя "не таким, а другим" – можно. Неудачные (всегда неудачные) попытки быть тем, кем мы не являемся, приводят только к одному результату – мы перестаем понимать и ощущать собственные желания.