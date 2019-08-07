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среда, 07 августа 2019 09:31

Ученые создали систему распознания качества виски

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Ученые создали систему распознания качества виски
Эту разработку собираются использовать для определения оригинальности продукта. ФОТО: ВИКИПЕДИЯ

Ученые из Университета Глазго создали систему химических реагентов, которая способна различать сорта виски и выявлять подделку.

Созданная учеными система искусственных рецепторов практически безошибочно определяет возраст виски, также довольно точно может сказать, когда создали напиток — 12, 15 или 18 лет назад, передает Новое Время.

"Мы называем эту разработку "искусственным языком", потому что по принципу работы это напоминает человеческий язык. Он не скажет вам, с каких химических элементов состоит черный кофе, но он знает, на что похож черная кофе", — рассказывает один из авторов разработки Алистер Кларк из Университета Глазго.

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Эту разработку собираются использовать для определения оригинальности продукта.

"Сначала мы думали, что это пригодится, в первую очередь, в пищевой промышленности для контроля качества продуктов. Например, если вы работаете в компании, которая производит яблочный сок, вы могли бы использовать эту технологию для того, чтобы проверить, что сегодняшняя партия сока не хуже той, что вы сделали на прошлой неделе ", — поясняет Алистер Кларк.

"Искусственный язык" — это стеклянная пластинка, в которой установлены 3 отдельных комплекта искусственных вкусовых рецепторов — квадратиков, которые почти в 500 раз меньше человеческого вкусового рецептора. В каждом комплекте-по 2 млн таких рецепторов.

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