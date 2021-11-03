Ученые с помощью мозгового импланта научились контролировать мышление людей

Ученые из медицинской школы Университета Миннесоты с помощью мозгового импланта научились контролировать мышление людей. Это поможет пациентам, которые испытывают проблемы с контролем когнитивных функций мозга.

Ученые создали алгоритм, который в реальном времени определяет, работает ли сейчас мозг над задачами когнитивного контроля. В зависимости от ситуации мозговой имплант будет делать определенные действия.

Если мозг не может обработать определенную задачу когнитивного контроля, система отправляет короткие электрические импульсы в определенную область мозга, чтобы повысить эффективность его работы.

Ученые собрали для исследования группу из 12 человек. Они должны были испытать новый алгоритм.

Все добровольцы ранее перенесли операцию на мозг для лечения эпилепсии. Многие заявили, что импульсы от алгоритма облегчили симптомы тревоги.

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Ученые считают, что их алгоритм можно использовать для лечения людей с тяжелыми расстройствами. Пока алгоритм проходит масштабные клинические испытания, прежде чем станет доступным для массового применения.

В ходе продолжительного эксперимента международная команда ученых сумела частично вернуть зрение человеку. Для этого использовался имплант, интегрированный в кору головного мозга.