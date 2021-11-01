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понедельник, 01 ноября 2021 17:39

Мозговой имплант вернул зрение 60-летней женщине

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Мозговой имплант вернул зрение 60-летней женщине

В ходе продолжительного эксперимента международная команда ученых сумела частично вернуть зрение человеку. Для этого использовался имплант, интегрированный в кору головного мозга.

Решение обойти нерабочие зрительные сенсоры пришло исследователям из глазного центра Джона А. Морана в университете Юты и Университета Мигеля Эрнандеса в Испании.

Путем сложной нейрохирургической операции в мозг 60-летней Верны Гомез имплантировали набор микроэлектродов. Устройство под названием Moran/Cortivis получил прямой контакт со зрительной корой и связано со специальными очками, оснащенными встроенными камерами.

Работа прибора осуществляется следующим образом: имплант стимулирует нейроны, производя фосфены, воспринимаемые как точки белого света, из которых и создается картинка.

На обучение и послеоперационное восстановление ушло 6 месяцев, после чего пациентка оказалась способна различать буквы, границы линий и многие другие объекты. Для улучшения результатов было разработано программное обеспечение в виде игры, что позволило женщине привыкнуть к новым ощущениям.

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Исследователи отмечают, что операция прошла безболезненно, а результаты позволяют надеяться, что в будущем наука сможет решать проблемы зрения гораздо эффективнее.

Ретинопатия - это осложнение сахарного диабета, которое поражает сетчатку глаза и характеризуется появлением новых сосудов в ней. Эти новообразованные сосуды очень тонкие и являются причиной кровоизлияний и отека сетчатки. Со временем зрение слабеет и может наступить необратимая слепота. Заболевание обнаруживают минимум у каждого второго человека с сахарным диабетом.

bizua.org
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01
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