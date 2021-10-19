Спасти зрение при диабете: основные правила

Ретинопатия - это осложнение сахарного диабета, которое поражает сетчатку глаза и характеризуется появлением новых сосудов в ней. Эти новообразованные сосуды очень тонкие и являются причиной кровоизлияний и отека сетчатки. Со временем зрение слабеет и может наступить необратимая слепота. Заболевание обнаруживают минимум у каждого второго человека с сахарным диабетом.

Диабетическая ретинопатия: симптомы и проявления

При диабете первые поражения сетчатки происходят незаметно. Пока кровь и плазма не начнут попадать в стекловидное тело, зрение остается относительно приемлемым. Позже пациент может заметить следующие симптомы:

- "мушки" или "пелена" перед глазами;

- нарушения в восприятие цветов;

- искривление линий;

- исчезновение с поля зрения участка целостного изображения

- снижение остроты зрения.

Последний симптом свидетельствует о сложной форме болезни. В таком случае лечение диабетической ретинопатии поможет лишь не потерять зрение окончательно, поскольку в запущенных случаях улучшить его невозможно. Поэтому при сахарном диабете крайне необходимо 1-2 раза в год проходить комплексный осмотр у окулиста. Это позволит своевременно обнаружить заболевание глаза и избежать глобальных проблем со зрением.

Как развивается ретинопатия

Расстройство зрения обычно возникает в диабетиков, которые болеют в течение 5-ти лет и более. Но при очень високом, неконтролируемом, уровне сахара изменения в глазах могут начаться ранее.

К быстрому прогрессированию диабетической ретинопатии более склонны больные с сахарным диабетом 1-го типа. Если основное заболевание имеется в течение 15-20 лет, у половины таких пациентов диагностируют третью стадию ретинопатии. У диабетиков с 2-м типом болезни ретинопатия появляется максимум в 30% случаев.

Диабетическая ретинопатия: лечение и профилактика

Ретинопатия любой формы поддается лечению лишь при условии поддержки нормального уровня глюкозы и артериального давления. Иначе улучшения в сетчатке будут кратковременными, так как будут происходить новые кровоизлияния и проблема усугубится.

Лечение диабетической ретинопатии зависит от проявлений. При наличии отека сетчатки вводятся препараты в стекловидное тело, при появлении новообразований сосудов - лазерная коагуляция сетчатки, при наличии пролиферативных изменений и отслоения сетчатки проводится оперативное лечение - витрэктомия. В Полтаве такие процедуры делают в медцентре "Свитогляд". Здесь лечат ретинопатию за один день, без пребывания в стационаре и общего наркоза.

При длительном диабете ретинопатии не избежать. Кроме того, на сегодня невозможно полностью ее вылечить. Но, благодаря современным медицинским технологиям и соблюдению режима, у пациентов не ухудшается качество жизни, зрение возможно сохранить на десятилетия.

ООО "Медицинский центр "Свитогляд". Лицензия на медицинскую практику № 2588 от 20.12.2019 года, выдана Министерством здравоохранения Украины.

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