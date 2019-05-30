Страшно приближаться: показали дом Стивена Кинга

Фото: adme. ru

Дом писателя Стивена Кинга в американском штате Мэн выглядит как декорация к его книг в жанре хоррор. Массивные кованые ворота сторожат летучая каржаны, пауки и горгульи, которых писатель добавил к воротам сам. Но потом жалел об этом. Поклонники устраивают возле дома культового короля ужасов фотосессии.

Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez jeremiah cowan (@jeremiahcowan) Maj 30, 2018 o 4:19 PDT

В доме 1870 писатели с женой Табитой живут с 1970-х. Помещение занимает 460 кв. м. В нем 6 спален, 5 ванных комнат, бассейн и гараж на 3 машины. Кабинет Стивена Кинга находится в дальнем конце дома.

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В середину дома никого не пускают. Автор часто выкладывает фото в Instagram. Кинг любит книги и собак корги.

Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Stephen King (@stephenking) Lut 1, 2019 o 9:15 PST .

После выхода фильма "Оно" в окна дома висела красная шарик. Кинг говорит, что не знает, откуда она там появилась.

Warner Bros. Pictures опубликовала трейлер второй части фильма ужасов "Оно". Лента снята по одноименной книге Стивена Кинга. Второй фильм расскажет о событиях, которые произошли через 27 лет после первой части. Один из главных героев собирает "клуб неудачников", который 27 лет назад противостоял монстру Пеннивайз.