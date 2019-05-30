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пятница, 31 мая 2019 02:24

Страшно приближаться: показали дом Стивена Кинга
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Дом Стивена Кинга в штате Мэн
Фото: adme. ru
Дом Стивена Кинга в штате Мэн
Дом Стивена Кинга в штате Мэн
Дом Стивена Кинга в штате Мэн
Дом Стивена Кинга в штате Мэн

Дом писателя Стивена Кинга в американском штате Мэн выглядит как декорация к его книг в жанре хоррор. Массивные кованые ворота сторожат летучая каржаны, пауки и горгульи, которых писатель добавил к воротам сам. Но потом жалел об этом. Поклонники устраивают возле дома культового короля ужасов фотосессии.

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В доме 1870 писатели с женой Табитой живут с 1970-х. Помещение занимает 460 кв. м. В нем 6 спален, 5 ванных комнат, бассейн и гараж на 3 машины. Кабинет Стивена Кинга находится в дальнем конце дома.

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В середину дома никого не пускают. Автор часто выкладывает фото в Instagram. Кинг любит книги и собак корги.

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После выхода фильма "Оно" в окна дома висела красная шарик. Кинг говорит, что не знает, откуда она там появилась.

Warner Bros. Pictures опубликовала трейлер второй части фильма ужасов "Оно". Лента снята по одноименной книге Стивена Кинга. Второй фильм расскажет о событиях, которые произошли через 27 лет после первой части. Один из главных героев собирает "клуб неудачников", который 27 лет назад противостоял монстру Пеннивайз.

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