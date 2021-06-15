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вторник, 15 июня 2021 14:08

Сервиз за €2,5 тыс. и опиумные деньги: что продают на ярмарке старины во Львове
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На ярмарку приехали коллекционеры из разных уголков Украины
Фото: Валерий Шмаков
На ярмарку приехали коллекционеры из разных уголков Украины
Французский сервиз с тарелками, рыбницей и соусницей в форме рыб за 2500 евро
На ярмарку приехали коллекционеры из разных уголков Украины
На ярмарку приехали коллекционеры из разных уголков Украины

Во Львове в трамвайном депо LEM station состоялась ярмарка старины "Тлум & Крам". Мероприятие провели в рамках городского фестиваля "Батяри на роверах".

У коллекционеров древностей, которые приехали из разных уголков Украины, можно было приобрести керамику, бижутерию, аутентичную национальную одежду, детские игрушки, велосипеды, мебель, светильники, открытки, аксессуары и предметы быта XIX и XX вв.

"Часто езжу в Германию и привожу оттуда разный антиквариат. Занимаюсь этим уже 10 лет, такой себе дополнительный семейный бизнес. Продаю здесь вещи, начиная с ХІХ века из Франции, Голландии, Баварии. В Европе пожилые люди уходят, а молодые от этих вещей избавляются. Самые старые здесь у меня настенные швейцарские часы-регуляторы Gustav Becker. Им более 100 лет. А самая дорогая вещь - французский сервиз с тарелками, рыбницей и соусницей в форме рыб. Его стоимость 2500 евро", - рассказывает продавец Николай Копыльцив из Коломыи, что в Ивано-Франковской области.

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Максим Кудрявцев приехал на ярмарку из Хмельницкого, где работает в магазине антиквариата "Старина". Показывает кредитный билет на 3 руб., напечатанный в Семиреченской области в Казахстане в 1918 году. На купюре указано, что она обеспечена не золотом или серебром, как было принято в то время, а опиумом. Это была вынужденная мера в ходе гражданской войны, когда не было материальных ценностей, чтобы подкрепить валюту. А в подвале городского отделения государственного банка хранились 4,5 т опиума.

"Занимаюсь антиквариатом с 20 лет, а мне уже 40. Скажем так: собираю вещи, которые вызывают у людей эмоции. Для себя коллекционирую монеты, бумажные деньги и награды. Все остальное - заработок. Бывает жалко продавать и отрывать от души то, что раньше находил, но надо за что-то жить. Из редких купюр есть еще Бона - мелкий денежный знак города Проскурова 1918 года. Она немного надорвана. У людей даже ножниц не было, отрывали эти талоны руками", - добавляет Кудрявцев.

Старинные редкие вещицы всегда привлекают внимание. Антиквариат страстно ищут, покупают за баснословные суммы, собирают в коллекции частные любители, государственные музеи и галереи. В качестве экспоната может выступать что угодно - ценные монеты, украшения, произведения искусства и пр.

Однако не все предметы с историей могут называться антиквариатом. Под это понятие попадают только вещи, соответствующие определённым критериям.

Автор: Валерий ШМАКОВ
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