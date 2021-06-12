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суббота, 12 июня 2021 19:53

Львовские батяры устроили ретро-велопарад - фото
26

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Во Львове состоялся седьмой ретро-велопроменад "Батяры на роверах"
Фото: Валерий Шмаков
Во Львове состоялся седьмой ретро-велопроменад "Батяры на роверах"
Во Львове состоялся седьмой ретро-велопроменад "Батяры на роверах"
Во Львове состоялся седьмой ретро-велопроменад "Батяры на роверах"
Во Львове состоялся седьмой ретро-велопроменад "Батяры на роверах"

Во Львове состоялся седьмой ретро-велопроменад "Батяры на роверах". Около 100 велосипедистов, одетых в стиле велосипедной моды начала XX века, проехались по центру города.

Присоединиться к заезду мог каждый желающий, предварительно зарегистрировавшись на сайте. Единственным условием участия был соответствующий дресс-код.

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Маршрут велопробега пролегал от пл. Таможенной к Художественно-мемориальному музею им. Ивана Труша. Там состоялась экскурсия по музею и лекторий с участием исследователей Львова и экспертов по стилю. Участников угощали аутентичной галицкой кухней от госпожи Стефы и Лели.

Завершился фестиваль в трамвайном депо LEM station. Здесь состоялась ретро-дефиляда с награждением лучших образов, розыгрыш городского велосипеда, свинговые танцы, кино и музыкальная программа.

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Для гостей праздника без велосипедов работала ярмарка старины "Тлум & Крам", где можно было приобрести керамику, аксессуары и предметы быта разных декад XX в.

Львовские батяры - субкультура, царившая во Львове с середины 19 по середину 20 века. Батяры имели особый внешний видт, особое наречие, любили батярскую музыку, которая всегда была веселой, энергичной, под которую можно было от души потанцевать и напеться в шумном кабачке. Батяр любил красивых женщин, прочую выпивку, веселую остроту и хорошую пирушку. Когда они собирались во второй половине дня во Львове становилось веселее - они любили шутить и подкалывать всех.

"Батяры с одной стороны были бродягами и хулиганами. А с другой — очень элегантными холопами из львовских пригородов", — рассказывает львовский поэт Андрей Панчишин.

Автор: Валерий ШМАКОВ
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