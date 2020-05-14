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четверг, 14 мая 2020 14:36

Перепели популярный шлягер львовских батяров

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Перепели популярный шлягер львовских батяров
Виктор Винник и МЭРИ записали кавер на песню "Бувай мы здорова".

Виктор Винник и МЭРИ записали кавер на невероятно популярный шлягер 20-х годов прошлого века - песню "Бувай мы здорова".

К сотрудничеству пригласили давнего друга и видеографа МЭРИ, режиссера Олега Бачинского. Чтобы передать настроение и атмосферу Львова межвоенного периода, участники группы перевоплотились в знаменитых львовских батяров. Эмоциональные образы вместе с галицкой "ґварою" (диалектом тех времен) создает особое настроение и неповторимый романтический шарм старого Львова.

Идею записать песню музыкантам подбросила популярная львовская радиостанция "Люкс FM Львов", которая начала проект переложений древних галицких песен на новый лад.

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Фронтмен группы Виктор Винник отмечает, что такие проекты нужны еще и для того, чтобы донести новым поколением песенно-историческое наследие и тем самым продлить жизнь этим уникальным произведениям.

"На сцене пою с закрытыми глазами. Фотографы жалуются. Хочу избавиться от этой привычки, но вряд ли получится", - рассказывает Виктор Винник в интервью журналу "Краина".

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