Элитное оружие и чайник - схватили мужчину, который перевозил японский антиквариат

Иностранный бизнесмен хотел незаконно ввезти в Украину 3 контейнера с японскими артефактами ХVIII-XIX в. Общая сумма исторических ценностей составила $ 300 тыс.

"Планировал тренироваться на настоящих самурайских мечах и проводить чайные церемонии по всем канонам. По крайней мере так следует из его таможенной декларации. Чтобы скрыть контрабанду, он задекларировал древности как бытовые товары и спортивный инвентарь. Махинации коммерсанта раскрылись при осмотре груза на посту "Восточный" Киевской городской таможни ДФС. Вместо спортивного снаряжения в контейнерах были антикварные предметы интерьера в восточном стиле: старинное холодное оружие, предметы быта, мебель", - сообщили в пресс-службе СБУ.

Все предметы изъяли для проведения дальнейших экспертиз. По факту контрабанды начали уголовное производство. Злоумышленнику грозит до 12 лет с конфискацией имущества.

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Автор: facebook.com/SecurSerUkraine СБУ задержала иностранного бизнесмена, который перевозил японские артефакты

Автор: facebook.com/SecurSerUkraine СБУ задержала иностранного бизнесмена, который перевозил японские артефакты

Автор: facebook.com/SecurSerUkraine СБУ задержала иностранного бизнесмена, который перевозил японские артефакты

Автор: facebook.com/SecurSerUkraine СБУ задержала иностранного бизнесмена, который перевозил японские артефакты

Автор: facebook.com/SecurSerUkraine СБУ задержала иностранного бизнесмена, который перевозил японские артефакты

Служба безопасности задержала чиновника Черниговской таможни, который в составе организованной группировки участвовал в нелегальном ввозе в Украину импортной сельхозпродукции без уплаты обязательных таможенных платежей. К нелегальной деятельности были привлечены более 15 коммерсантов. Через сделку бюджет ежемесячно недополучал более миллиона гривен.