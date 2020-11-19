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суббота, 21 ноября 2020 02:28

Роскошный красавец: показали хаски необычного цвета
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Это Квой, животное названо в честь вечнозеленого дерева секвойя.
Фото: Nicole Spahn
Это Квой, животное названо в честь вечнозеленого дерева секвойя.
Это Квой, животное названо в честь вечнозеленого дерева секвойя.
Это Квой, животное названо в честь вечнозеленого дерева секвойя.
Это Квой, животное названо в честь вечнозеленого дерева секвойя.

Это Квой, животное названо в честь вечнозеленого дерева секвойя. Пес, имеет выразительные голубые глаза и роскошную внешность. Хозяйка ведет страницу домашнего любимца в instagram менее года, при этом животное настолько поразила интернет-пользователей, что имеет более 30 000 подписчиков.

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Особенность собаки в необычном для своей породы цвете шерсти - коричневом. При этом он 100% сибирский хаски. По словам владелицы четвероногого, некоторые считают, что Квой - наполовину волк. На самом деле очень милый и добрый пес, который по характеру совсем не похож на хищного зверя.

Единственному в мире белому жирафу прицепили устройство GPS-слежения, чтобы отпугивать браконьеров в Кении.

boredpanda.com
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