Причесывают, одевают и возят в колясках: пара отказалась от детей и завела собак

У животных есть своя няня. Фото: Daily Mirror

В Шотландии супруги завели трех собак и тратят на их содержание огромные средства.

Семейная пара живет в Северном Ланкашире, детей нет. Об этом сообщает Daily Mirror.

35-летняя Клэр Келли Джонстон и 38-летний Стюарт Джонстон уже потратили на животных 20 тысяч фунтов стерлингов.

По их словам, хотят "быть хорошими родителями для своих младенцев" - так они называют собак. В семье живут двое шпицев по прозвищам "Мишка" и "Кексик" и чихуахуа "Попкорн".

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Еженедельно на домашних любимцев супругов тратит около 60 фунтов стерлингов. Больше всего - на одежду.

"У них так много одежды, что мне пришлось сделать для них отдельный шкаф. Я покупаю им новую одежду каждую неделю, потому что просто не могу удержаться", - рассказала Клэр.

На содержание собак пара тратит много средств. Фото: Daily Mirror

Утро супругов начинается с одевания собак. Далее животным делают прически и везут на прогулку в колясках. Затем собаки завтракают: больше всего любят бекон и сосиски. В течение рабочей недели за домашними любимцами ухаживает няня.

"Мы не планируем заводить детей, потому что я отношусь к своим собакам, как к детям. Люблю быть для них мамой", - рассказала женщина.

В матче любительского чемпионата Чили автором забитого мяча стала собака. Одна из команд заработала штрафной удар недалеко от ворот соперника.