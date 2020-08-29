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суббота, 29 августа 2020 15:04

Лайфхаки от пятен: как отчистить белый и черный одежду от пота

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Лайфхаки от пятен: как отчистить белый и черный одежду от пота
Народные средства от пятен на белой одежде. Фото: kotel.guru

Пятна от пота - одни из самых тяжелых в очистке. Особенно это касается белого и черного одежды. На них следы видны лучше. Их сразу заметно на воротнике и в зоне подмышек.

Чтобы отстирать пятна пота на светлых и темных вещах можно воспользоваться одном из этих способов.

Перекись водорода

Для "свежих" пятен подойдет перекись. Ей надо полить пятно и оставить на 20 мин. Затем постирать одежду вручную с мылом.

Жидкое мыло + сода + соль

Все три ингредиента (3: 1: 1) смешиваются до образования пасты. Ее необходимо нанести на пятно от пота на 30-40 минут. Затем вещь стирается в обычном режиме.

Уксус + вода и соль + перекись

Замочить вещь в растворе уксуса и теплой воды (1: 1) на 15 мин. Затем на отжатый одежду нанести пасту из соли и перекиси водорода. Их надо сделать с 1 ст. л. каждого продукта и оставить на полчаса. После этого остатки пасты снять ватным диском и постирать одежду отбеливающим порошком.

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Аспирин + вода

Смешать 250 мл теплой воды и таблетку аспирина. Растворить лекарство и нанести смесь на пятно. Зубной щеткой потереть и оставить замоченный одежду на 15 мин. Чтобы удалить остатки аспирина с одежды, постирать его в теплой воде с порошком.

Лимон + сода

Сок 2 лимонов смешать с содой до однородной пасты. Ее нанести ватным диском на пятна от пота на 30 мин. Затем одежду постирать в мыльной воде.

Если после утюга появились пятна на одежде, стоит воспользоваться уксусом, заваркой, молоком, лимонным соком или содой.

Уксус почти в каждом доме, поэтому можно растворить полстакана уксуса в литре воды для хлопчатобумажной ткани.

Можно взять моющее средство, втереть в проблемную зону и оставить минут на 15, после чего следует ополоснуть.

ivona.bigmir.net
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