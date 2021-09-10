Показали, как собака забила гол в чемпионате Чили

В матче любительского чемпионата Чили автором забитого мяча стала собака.
Одна из команд заработала штрафной удар недалеко от ворот соперника. В момент подачи на поле выбежала собака, а мяч отскочил от ее спины и залетел в сетку ворот, что вызвало овации на трибунах.
При этом арбитр не оценил действия животного и отменил взятие ворот, поскольку пес не действует игроком одной из команд.
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Ранее в Африке в матче между сборными Танзании и Мадагаскара был назначен пенальти в ворота гостей уже на 4 секунде игры. В итоге хозяева победили - 3:2.
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