Показали, как собака забила гол в чемпионате Чили

Собаки выбегают на поле и в ифициальных межде=ународных матчах. Фото: elpotosi.net

В матче любительского чемпионата Чили автором забитого мяча стала собака.

Одна из команд заработала штрафной удар недалеко от ворот соперника. В момент подачи на поле выбежала собака, а мяч отскочил от ее спины и залетел в сетку ворот, что вызвало овации на трибунах.

При этом арбитр не оценил действия животного и отменил взятие ворот, поскольку пес не действует игроком одной из команд.

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Ранее в Африке в матче между сборными Танзании и Мадагаскара был назначен пенальти в ворота гостей уже на 4 секунде игры. В итоге хозяева победили - 3:2.