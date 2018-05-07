Полицейские поймали крокодила, который выпал из окна 5 этажа

Полицейские из Белгорода-Днестровского Одесской области ловили крокодила, который выпал из окна 5 этажа по ул. Победы, 11.
Никто из соседей не знал о существовании рептилии, пока владелец не отпустил крокодила на прогулку по квартире, пишет "Багнет".
Возвращали агрессивную рептилию владельцу сотрудники полиции. Они пытались дубинкой отвлечь внимание хищника и накинуть ему на морду веревку. На видеокадрах видно, что правоохранителям помогли местные жители: с помощью белья закрыли крокодилу глаза.
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Хозяину крокодила, скорее всего, придется заплатить штраф за содержания в доме опасного животного.
Австралиец любит играть в бассейне со 120-килограммовым аллигатором. Крокодил Нельсон в свою очередь только плавает вокруг и даже дает почесать собственно подбородок рукой.
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