"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года

Приближается День святого Валентина, в который влюбленные пары часто устраивают себе праздничную программу и общие фотосессии. Чтобы сделать фотографии особенными – желательно знать, какие фотоистории сейчас в тренде. Также важно правильно выбрать локацию, чтобы снимки получились эффектными и очень романтичными.

Обо всех актуальных трендах Gazeta.ua расспросила соучредительницу, владелицу фотостудии Doctorov Photography - Валерию Собакарь-Худояр. Поговорили о популярных тематических фотосессиях в течение года, оригинальных идеях и местах для съемки в Киеве. Также об использовании "цвета года" Very Peri, который в 2022 году избрал Институт Pantone.

Какие тематические фотосеты сейчас популярны? Какие интересные идеи для фото разной тематики вы создавали?

Популярность тематических фотосетов обычно зависит от сезона. В период, близкий ко Дню влюбленных – делают фотосессии в стиле "будуар", подчеркивающие женскую красоту и сексуальность. Автор: Doctorov Photography Для Дня Валентина влюбленные устраивают "будуарную" фотосессию - женщина позирует в соблазнительных образах, словно готовясь к свиданию

Если заглянуть в историю, термин boudoir, возникший еще в XVIII веке, означает комнату, принадлежащую исключительно женщине, аналог кабинета для мужчины. В такой комнатке женщина могла готовиться ко сну, расчесывать волосы, брызгаться духами и проводить время исключительно для себя. Поэтому и формат освещения фотосессий в стиле будуар часто темный, контрастный, скрывающий в себе загадку. Если заглянуть в историю, термин boudoir, возникший еще в XVIII веке, означает комнату, принадлежащую исключительно женщине, аналог кабинета для мужчины. В такой комнатке женщина могла готовиться ко сну, расчесывать волосы, брызгаться духами и проводить время исключительно для себя. Поэтому и формат освещения фотосессий в стиле будуар часто темный, контрастный, скрывающий в себе загадку. Автор: Doctorov Photography Для Дня Валентина влюбленные устраивают "будуарную" фотосессию - женщина позирует в соблазнительных образах, словно готовясь к свиданию

В период 8 марта пользуются популярностью съемки с цветами, которые символизируют весну и подчеркивают женскую красоту. Когда теплеет, многие фотосессии перемещаются на природу, или как это называется фотографическим термином – пленэр (от французского plein-air, что значит "на открытом воздухе" - Gazeta.ua). В период 8 марта пользуются популярностью съемки с цветами, которые символизируют весну и подчеркивают женскую красоту. Когда теплеет, многие фотосессии перемещаются на природу, или как это называется фотографическим термином – пленэр (от французского plein-air, что значит "на открытом воздухе" - Gazeta.ua). Автор: Doctorov Photography Летом популярны съемки на природе – такие фото подчеркивают женственность модели и "оживляют" ленту в соцсетях

Осень – это всегда период атмосферных съемок с золотистыми листьями. Отдельный период – это Хэллоуин, когда наступает пора декоративных сказочных тыкв, Золушек, волшебниц и заклинательниц, и вообще всяческой магии. Мои клиенты, заказывающие фотосеты, часто говорят, что Хэллоуин для них – это любимый праздник, поскольку только в этот сезон можно превратиться вообще в любой образ! На что я им всегда отвечаю: "У меня Хэллоуин круглый год, поскольку фотография и творческие фотосеты позволяют перевоплощаться в любой образ когда захочется, под настроение!" Осень – это всегда период атмосферных съемок с золотистыми листьями. Отдельный период – это Хэллоуин, когда наступает пора декоративных сказочных тыкв, Золушек, волшебниц и заклинательниц, и вообще всяческой магии. Мои клиенты, заказывающие фотосеты, часто говорят, что Хэллоуин для них – это любимый праздник, поскольку только в этот сезон можно превратиться вообще в любой образ! На что я им всегда отвечаю: "У меня Хэллоуин круглый год, поскольку фотография и творческие фотосеты позволяют перевоплощаться в любой образ когда захочется, под настроение!" Автор: Doctorov Photography Для осенних фото популярна тематика Хеллоуина - на таких фото создают сказочную атмосферу

Ну и отдельный период – это зима и новогодние фотосессии, которыми еще недавно пестрела лента в соцсетях. Тогда все в ожидании праздника и наступает пора украшенных елок, снегурочек и семейных фотосессий. Большинство выбирают для этого декорации студии или же свои собственные, домашние интерьеры. Ну и отдельный период – это зима и новогодние фотосессии, которыми еще недавно пестрела лента в соцсетях. Тогда все в ожидании праздника и наступает пора украшенных елок, снегурочек и семейных фотосессий. Большинство выбирают для этого декорации студии или же свои собственные, домашние интерьеры. Автор: Doctorov Photography Для зимних фотосессий используют образ Miss Santa

Сюжеты таких съемок бывают очень разные – от family-луков со свитерами с оленями, изящных и стильных fashion-образов с бокалами шампанского – и до пикантных коротеньких юбочек из американизированных образов Miss Santa. Сюжеты таких съемок бывают очень разные – от family-луков со свитерами с оленями, изящных и стильных fashion-образов с бокалами шампанского – и до пикантных коротеньких юбочек из американизированных образов Miss Santa. Автор: Doctorov Photography Зимой популярные фотосессии в образах Снежной королевы

Зимние фотосессии – это также фэнтезийные образы снежных королев – выбирайте что угодно, на что способна ваша фантазия. Это ведь и есть тот период, когда случаются всевозможные чудеса, так почему же не пофотографироваться в таком стиле? Зимние фотосессии – это также фэнтезийные образы снежных королев – выбирайте что угодно, на что способна ваша фантазия. Это ведь и есть тот период, когда случаются всевозможные чудеса, так почему же не пофотографироваться в таком стиле? Автор: Doctorov Photography Зимой популярные фото в образе героев "Игры престолов"

Сезонные фотосессии – помогают быть заметным в соцсетях. Если ваш контент всегда соответствует сезону – это будет удерживать внимание подписчиков.

Где лучше делать свадебные фото? Сезонные фотосессии – помогают быть заметным в соцсетях. Если ваш контент всегда соответствует сезону – это будет удерживать внимание подписчиков. – Последних лет десять тренды на свадебные фото, так же как и на love story (романтические фотосессии для пар – Gazeta.ua) изменились не критично. Задача свадебной фотосессии – показать молодоженов, их настоящие эмоции и счастье, запечатлеть в семейном альбоме именно то, что происходило и как именно. Автор: Doctorov Photography Молодожены делают "живые" фотосессии, без чрезмерной искусственности и пафоса, главное – зафиксировать свою эмоцию

Всегда популярными локациями для съемки были интерьерные фотостудии и рестораны, где проходит действо. Если раньше все тяготело к большему пафосу – нанимались дорогие лимузины и оплачивались дорогие студии, то в последнее время появляется все больше заказчиков, которые хотят фотосъемки на обычном белом или сером студийном фоне. Такие снимки делают без всякого пафоса и декора, ближе к классическим портретам. Всегда популярными локациями для съемки были интерьерные фотостудии и рестораны, где проходит действо. Если раньше все тяготело к большему пафосу – нанимались дорогие лимузины и оплачивались дорогие студии, то в последнее время появляется все больше заказчиков, которые хотят фотосъемки на обычном белом или сером студийном фоне. Такие снимки делают без всякого пафоса и декора, ближе к классическим портретам. Автор: Doctorov Photography Свадебные фотосессии делают на обычном белом или сером студийном фоне без лишних ярких декораций

В теплые сезоны делают также съемки на природе в вышиванках – украинский стиль уверенно укоренился в современной моде. В теплые сезоны делают также съемки на природе в вышиванках – украинский стиль уверенно укоренился в современной моде.

Какие тренды для фото и видео будут в 2022 году? Кто их "задает"? Как и где лучше их отслеживать?

Помните ситуацию из фильма "Дьявол носит Прада" (комедийная драма 2006 года режиссера Дэвида Френкеля – Gazeta.ua)? Когда молоденькая стажерка участвовала в выборе пояса для платья - и в конце концов выбрали небесно-голубой цвет? Девушка посмеялась, а суровая дама ответила ей, что тренды рождаются на всемирных подиумах, а оттуда скатываются в обычные магазины и на китайские рынки. Так что свитер, который носит стажерка – такого же небесно-голубого оттенка. Такой цвет был выбран в том сезоне на самых известных подиумах мира, пока героиня не купила свитер, ничего об этом не зная. Так и рождаются тренды – дома мод, которые существуют уже много десятилетий, задают их на Европу и Америку. К таким домам можно отнести Dior, Chanel, Givenchy, Dolce&Gabbana, Alexander McQueen и другие. Тренды не являются "всемирными". На азиатских, к примеру, рынках, свои модные законы. В Украине работают тренды, подпадающие под европейский рынок. Автор: Doctorov Photography Трендовыми остаются черно-белые фото - в рекламных кампаниях мировых модных брендов часто используют ч/б

Прежде всего, в тренды превращаются рекламные кампейны (кампейн – вид съемки, часть рекламной кампании бренда – Gazeta.ua) выше указанных брендов, которые имеют миллионные аудитории подписчиков в соцсетях. Их "модные настроения" в произвольной, но узнаваемой форме интерпретируются в наших реалиях. Прежде всего, в тренды превращаются рекламные кампейны (кампейн – вид съемки, часть рекламной кампании бренда – Gazeta.ua) выше указанных брендов, которые имеют миллионные аудитории подписчиков в соцсетях. Их "модные настроения" в произвольной, но узнаваемой форме интерпретируются в наших реалиях. Для отслеживания трендов лучше всего посмотреть новые рекламные фото- и видео-кампейны известных брендов - этого будет достаточно для понимания того, что в моде. Например, рекламные фото бренда Dior 2022 сняты в двух стилях – ретро в тонировании "сепия" под старину и сверхсовременный футуризм. Кампейны Givenchy тоже частично тяготеют к ретро и черно-белому формату. Бренд Alexander McQueen тоже много снял в черно-белом. Dolce & Gabbana не изменили леопардовым принтам, ярким цветам, однако предпочли футуристический дизайн подиума на показах. Автор: Doctorov Photography Чтоб понять, что в тренде - стоит пересматривать рекламные кампэйны брендов

Вообще, тяга к черно-белому, ретро, ​​а также к формату, подчеркивающему жанровые эмоции и глубокие внутренние переживания отснятых на фото персонажей – это тренд не только 2022 года. Он начал появляться с периодом пандемии Covid19. Люди стали более изолированы и стали больше сосредотачиваться на себе, на своих переживаниях и эмоциях. Вообще, тяга к черно-белому, ретро, ​​а также к формату, подчеркивающему жанровые эмоции и глубокие внутренние переживания отснятых на фото персонажей – это тренд не только 2022 года. Он начал появляться с периодом пандемии Covid19. Люди стали более изолированы и стали больше сосредотачиваться на себе, на своих переживаниях и эмоциях. А что если не черно-белый формат лучше подчеркнет эмоции и переживания? Поскольку в нем отсутствует цвет - и зритель может полностью сосредоточиться на эмоциях модели. Часто такой формат может оставлять изолированные цвета, например, стилистика по культовому фильму "Sin City", или работа с точечным освещением узкими пятнами, как это классически делает парижская студия "Аркур" (Harcourt) еще с 1933 года. Автор: Doctorov Photography На фото в стиле картины Sin City (Город грехов) оставляют изолированные цвета

В моде персональных страниц соцсетей сейчас эмоциональные фото, фото, которые подчеркивают настроение, показывают личность. То же касается и видео. Если же речь идет о бизнес-страницах в соцсетях – у них всегда акцент на продаваемом товаре. Оформление товара обычно соответствует трендам: подчеркивает его современность или сверхсовременность, или особенности потребления товара - в каких местах или ситуациях он может использоваться. В моде персональных страниц соцсетей сейчас эмоциональные фото, фото, которые подчеркивают настроение, показывают личность. То же касается и видео. Если же речь идет о бизнес-страницах в соцсетях – у них всегда акцент на продаваемом товаре. Оформление товара обычно соответствует трендам: подчеркивает его современность или сверхсовременность, или особенности потребления товара - в каких местах или ситуациях он может использоваться.

Институт Pantone выбрал цвет года – влияет ли это на топовый фото и видео контент? Каким образом? Ориентируется ли ваша фотостудия на "цвет года"?

Новый цвет Pantone называется Very Peri и представляет собой комбинацию синего с легким фиолетовым подтоном. По версии Института присутствие этого цвета поощряет личную изобретательность и творчество, а также отражает происходящие глобальные инновации и трансформацию. Это символ глобального духа времени и перехода, который мы переживаем. Когда мы выходим из интенсивного периода изоляции, наши представления и стандарты меняются, а наша физическая и цифровая жизнь сливаются по-новому. Цифровой дизайн помогает нам расширить пределы реальности, открывая дверь в динамичный виртуальный мир, где мы можем исследовать и создавать новые цветовые возможности. Автор: Doctorov Photography Цветом года в 2022 году Институт Pantone назвал Very Peri - это синий с фиолетовым оттенком

Цвет действительно очень приятный и актуальный. Не раз будет использован в fashion-съемках и съемках рекламы в 2022 году. Однако для профессиональной фотографии этот цвет не новый. Во время обработки снимков есть такое понятие "разводка изображения на теплое и холодное", когда более освещенные зоны делаются теплее по цвету, а зоны в тени – наоборот, делаются холоднее. Цвет действительно очень приятный и актуальный. Не раз будет использован в fashion-съемках и съемках рекламы в 2022 году. Однако для профессиональной фотографии этот цвет не новый. Во время обработки снимков есть такое понятие "разводка изображения на теплое и холодное", когда более освещенные зоны делаются теплее по цвету, а зоны в тени – наоборот, делаются холоднее. Автор: Doctorov Photography Цвет Very Peri, как избрал институт Pantone, часто используется для тонирования изображения

Именно такой тон, как выбрал институт Pantone, часто используется для тонирования изображения в затененных частях фото, что придает ему больший визуальный контраст. Кроме того, этот новый трендовый тон достаточно выгоден для образов на фоне зелени (поскольку является противоположным тоном зеленого, это называется симультанный контраст - Gazeta.ua), а также для тонирования фото с ночными сценами или фэнтезийными сюжетами. Именно такой тон, как выбрал институт Pantone, часто используется для тонирования изображения в затененных частях фото, что придает ему больший визуальный контраст. Кроме того, этот новый трендовый тон достаточно выгоден для образов на фоне зелени (поскольку является противоположным тоном зеленого, это называется симультанный контраст - Gazeta.ua), а также для тонирования фото с ночными сценами или фэнтезийными сюжетами.

Автор: Doctorov Photography Цвет года 2022 - символизирует дух времени и слияния реальной и виртуальной жизни в постпандемическом мире

Какие киевские локации лучше всего подходят для оригинальных фото для соцсетей? Влияют ли тренды на выбор локации? Когда-то было популярно делать снимки на фоне заброшенных домов – какие рекомендации для выбора локации сейчас?

Для оригинальных фото в соцсетях подойдут любые локации, не стандартные и не распиаренные. Вообще, есть достаточно типичный набор киевских локаций, которые являются беспроигрышными вариантами для съемки фотосессии и публикации в соцсетях. Прежде всего, это интерьерные киевские фотостудии – у них фон для снимков уже подготовлен заранее, остается только поставить модель и сделать кадр. Автор: Doctorov Photography Преимущество студийного фото – вы можете стать героем сказки, которую воплотят в фотостудии

Относительно локаций в столице, всегда пользуются популярностью Ботсад имени Гришко с его сезонными цветениями: сирень, розы, лаванда. Относительно локаций в столице, всегда пользуются популярностью Ботсад имени Гришко с его сезонными цветениями: сирень, розы, лаванда. Автор: Doctorov Photography В Киеве для весенних и летних фотосессий лучше подходит ботанический сад имени Гришко

Популярен Подол и колесо обозрения, являющееся его своеобразной визитной карточкой; Воздвиженка с ее атмосферными улочками; Пассаж с фешенебельными бутиками; современный центр со стеклянными высотками – по типу фото на фоне ТРЦ "Гулливер", гостиницы "Hyatt Regency". Популярен Подол и колесо обозрения, являющееся его своеобразной визитной карточкой; Воздвиженка с ее атмосферными улочками; Пассаж с фешенебельными бутиками; современный центр со стеклянными высотками – по типу фото на фоне ТРЦ "Гулливер", гостиницы "Hyatt Regency". Автор: Doctorov Photography В Киеве наиболее популярным местом для фото является Контрактовая площадь – здесь снимки получаются яркими и оригинальными

В последнее время модными стали атмосферные фото, которые показывают человека в определенных ситуациях, например, во время шопинга в торговом комплексе (достаточно популярен аутлет-городок "Мануфактура" - Gazeta.ua), или во время кофепития, также сидящего за ноутбуком или смартфоном, в типичном киевском кафе, которых очень много на том же Подоле. В последнее время модными стали атмосферные фото, которые показывают человека в определенных ситуациях, например, во время шопинга в торговом комплексе (достаточно популярен аутлет-городок "Мануфактура" - Gazeta.ua), или во время кофепития, также сидящего за ноутбуком или смартфоном, в типичном киевском кафе, которых очень много на том же Подоле. Автор: Doctorov Photography Популярными стали фото, на которых модель работает за ноутбуком, вкусит утренний кофе или идет за покупками

Но если вы хотите супероригинальную локацию – забудьте о стандартном списке! Подготовьте креативный образ – и айда на природу! Таких кадров точно ни у кого не будет! Одна из очень крутых киевских локаций – Голосеевский заповедник – фактически вы можете попасть в настоящий лес, не выезжая за пределы Киева! Но если вы хотите супероригинальную локацию – забудьте о стандартном списке! Подготовьте креативный образ – и айда на природу! Таких кадров точно ни у кого не будет! Одна из очень крутых киевских локаций – Голосеевский заповедник – фактически вы можете попасть в настоящий лес, не выезжая за пределы Киева! Автор: Doctorov Photography Летом фотосессии часто делают на пленэре – можно выбрать Голосеевский парк

Там есть куча сезонных удовольствий: и белоснежные ландыши в начале весны, и благоухающие акации, и летняя розовая смолка, и нежные люпины, и золотистые колосья, и оранжевые листья осенью, и волшебство на Хэллоуин, и сказочные зимние пейзажи, в которых летают "драконы" и происходит всякая магия! Однако вы должны понимать, что на такой съемке следует полагаться на фотографа и к его выбору нужно подходить ответственно, поскольку зачастую оригинальные локации требуют оригинальных решений в плане композиции, образа и освещения. Там есть куча сезонных удовольствий: и белоснежные ландыши в начале весны, и благоухающие акации, и летняя розовая смолка, и нежные люпины, и золотистые колосья, и оранжевые листья осенью, и волшебство на Хэллоуин, и сказочные зимние пейзажи, в которых летают "драконы" и происходит всякая магия! Однако вы должны понимать, что на такой съемке следует полагаться на фотографа и к его выбору нужно подходить ответственно, поскольку зачастую оригинальные локации требуют оригинальных решений в плане композиции, образа и освещения.

Какие ошибки чаще всего допускают при непрофессиональной съемке?

У меня на рабочем компьютере есть целая подборка непрофессиональных и часто даже забавных фото, которые я показываю ученикам в качестве примера того, как не нужно фотографировать. Иногда девушки уменьшают себе талию или прибавляют объем груди и при этом не замечают, что во время этих манипуляций полностью искажается здание на фоне или двери помещения. Также часто любят уменьшить подбородок или нос без учета анатомических особенностей структуры лица – это также выглядит очень неестественно. Отдельный жанр съемок – это художественная гимнастика, когда спортсменки и спортсмены исполняют сложные пируэты. Если фотограф снимает их с неправильного ракурса – руки или ноги могут выходить на фото разной длины и приобретать удивительные формы.

Фото: Doctorov Photography

Верно ли, что профессиональная фотосессия – это в определенной степени психотерапия? Как это работает?

Профессиональные фотосессии бывают 2-х типов. Первый тип, который менее популярен – это вынужденные фотосессии, которые делают для профессионального развития или карьеры. К таким съемкам можно отнести фото для сайта, фото для интервью в журнал или на сайт, бизнес-портрет. Такие съемки не имеют ничего общего с психотерапией и часто клиенты их отбывают как данность, "потому что так надо". Однако такие съемки имеют большое значение для дальнейшего профессионального развития заказчика в своей сфере. Это как ожидание праздника: заранее подбирается локация, образ, непосредственно перед съемкой делается прическа и визаж "Как терапия" действуют фотосессии второго типа – это персональные съемки. Они могут быть либо сезонными, под настроение, либо под какие-то даты, важные для заказчика. Автор: Doctorov Photography Фотосессия может стать настоящим сеансом психотерапии – вы можете превратиться в интересные образы и побыть героиней фэнтезийного мира

К таким датам могут относиться, например, день рождения, годовщина свадьбы, день рождения ребенка. Персональная фотосессия, если заказчик ее хочет сделать для себя – это как ожидание праздника. Заранее подбирается локация, образ, непосредственно перед съемкой делается прическа и визаж. К таким датам могут относиться, например, день рождения, годовщина свадьбы, день рождения ребенка. Персональная фотосессия, если заказчик ее хочет сделать для себя – это как ожидание праздника. Заранее подбирается локация, образ, непосредственно перед съемкой делается прическа и визаж.

Автор: Doctorov Photography Во время фотосессии следует полностью доверять фотографу и вместе воплощать образ, который вы выбрали

А на самой съемке можно погрузиться в приятную атмосферу, побывать в крутой заранее выбранной локации, почувствовать себя в нетипичном и необычном образе, перевоплотиться в кого захотелось. И это действительно психотерапия – ведь в нашей жизни не так много поводов, когда можно свободно фантазировать, быть кем угодно и запечатлеть это все на фото. Автор: Doctorov Photography Фотосессия может стать настоящим сеансом психотерапии – вы можете превратиться в интересные образы и побыть героиней фэнтезийного мира

В этом процессе главное, кроме предварительной подготовки, также профессионализм фотографа, который будет придавать уверенности модели, помогать с позами и умело управлять светом, чтобы подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки, если таковые имеются. В этом процессе главное, кроме предварительной подготовки, также профессионализм фотографа, который будет придавать уверенности модели, помогать с позами и умело управлять светом, чтобы подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки, если таковые имеются.

Как меняется презентация себя в Instagram?

Профили в Инсте сейчас делятся на три основных типа. Первый – персональные страницы, которые заводятся для друзей, знакомых и других подписчиков. В них человек выкладывает личный контент, делится своей жизнью, мыслями, выводами, путешествиями, советами. Второй – бизнес-профили, посредством которых продаются определенные товары или услуги. С самого начала они ориентируются на продажу, что обуславливает их контент: в нем выгодно и ярко демонстрируется то, что нужно продать. Ничто так качественно не продает, как красивая картинка Третий – персональные коммерческие страницы. Они выглядят как личные, но ориентируются на наращивание количества подписчиков. Это делается не просто так, а для популяризации себя лично с целью дальнейших перспектив. Например, чтобы пригласили на работу – кстати, это типичная схема страниц моделей. Есть такая шутка в модельном бизнесе: "Хакеры взломали Инстаграм – и опа – на утро ты уже не модель!" Автор: Doctorov Photography Чтобы поддерживать популярность страницы в соцсетях – желательно выставлять сезонные фото

Или набираются подписчики, например, чтобы другие бизнес-страницы с меньшей популярностью попросили ненавязчиво порекомендовать определенный товар. За рекламу товара, которым блогер вроде бы сам пользуется - платят в среднем 100-500 долларов. Или набираются подписчики, например, чтобы другие бизнес-страницы с меньшей популярностью попросили ненавязчиво порекомендовать определенный товар. За рекламу товара, которым блогер вроде бы сам пользуется - платят в среднем 100-500 долларов. Если мы говорим о втором и третьем типе страниц в Инсте – то там выставляют "идеальные" картинки на фоне красивых мест. Конечная цель – что-то продать или заработать деньги, а ничто так качественно не продает, как красивая картинка. Автор: Doctorov Photography Те, кто использует соцсети как бизнес-страницы – непременно добавляют профессиональные качественные фото – они помогают презентовать себя и продавать товары и услуги

На первом типе страниц – персональных - контент может быть каким угодно. Главное – найти свою аудиторию и публиковаться регулярно, удерживать ее внимание. Однако качество картинки никто не отменял. Не стоит надеяться, что новый телефон сделает крутое фото – в любом случае нужно обладать хотя бы минимальным пониманием работы со светом и композицией. На первом типе страниц – персональных - контент может быть каким угодно. Главное – найти свою аудиторию и публиковаться регулярно, удерживать ее внимание. Однако качество картинки никто не отменял. Не стоит надеяться, что новый телефон сделает крутое фото – в любом случае нужно обладать хотя бы минимальным пониманием работы со светом и композицией.

Студия Doctorov Photography специализируется на постановочных фото со "сказочными" и нереалистичными сюжетами. Носит имя фотографа Вадима Докторова – известного мастера арт-фотографии. В Институте проблем современного искусства Национальной академии искусств до 31 января проходит выставка художественной фотографии Вадима Докторова и его учеников. Часть работ экспонируется впервые. В день открытия выставки Валерия Собакарь-Худояр представила книгу воспоминаний о Вадиме Докторовом "DOCTOROV. Маэстро глазами Музы". В ней автор рассказывает о знакомстве с художником, зарождении чувств и общих проектах.